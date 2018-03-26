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中央社

智伸科汽車占比續升 業績看增1成

中央社2018/03/26 13:08
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者鍾榮峰台北26日電）智伸科去年第4季和去年全年獲利創歷史新高。智伸科看好今年營運表現，法人估今年汽車產品比重可提升到75%，整體業績可望增加1成。

展望今年營運表現，智伸科表示，包括汽車高壓泵浦本體、汽油引擎、雙離合器等出貨看佳，5條新產線今年年底陸續認證完成，明年第1季可望陸續到位，今年營收和獲利目標優於去年表現。

展望今年第1季，智伸科看好汽車業務表現仍是貢獻整體營運成長的引擎動能。隨著全球品牌車廠持續追求燃油效能優化、及先進駕駛輔助系統（ADAS）研發技術進程，將加速公司主要汽車客戶需求持續增加。

在電子和醫療產品部份，智伸科指出，今年電子新產品持續導入，新產品毛利率較佳，業績比重大約15%。今年醫療產品可望持續小幅成長，去年醫療產品年成長5成，主要以微創機械手術類產品為主。

從客戶端來看，法人指出，今年包括Continental、Bosch和Borg Warner等三大客戶可望成為主要成長動能，明年Delphi業績占比可望翻倍，占比達到16%。

展望今年，法人指出，今年在雙離合器產品出貨可望兩位數幅度成長，預估今年智伸科整體業績可望再年增10%以上。今年資本支出規模約新台幣4億元到5億元，預估9成用在新產品。

從汽車產品比重來看，法人表示，引擎動力系統占比約3到4成，傳動系統占比2成，安全系統占比2成。

智伸科去年第4季合併營收新台幣11.44億元，稅後淨利1.71億元，每股稅後純益2.09元。累計去年全年合併營收40.49億元，較前年成長14.79%、稅後淨利6億元，較前年成長22.95%，去年稅後EPS 7.32元，單季、全年獲利均創歷史新高。

智伸科董事會日前決議擬配發每股現金股利6.35元，盈餘配發率達86.75%。

觀察去年業績表現，智伸科指出，去年第4季及全年營收獲利主要受惠公司旗下汽車傳動、動力與安全等相關零組件產品銷售佳，加上汽車新產品雙離合器（DCT）部分零組件於去年第3季加入量產，帶動整體產能稼動率維持高檔，挹注去年汽車營收比重攀升到70.16%，帶動整體毛利率站穩31.88%，年增加2.5個百分點，營業利益率21.66%，較2016年同期20.33%提升。（編輯：郭萍英）1070326

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