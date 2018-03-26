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中央社

亞太學院恐停招 校方：土地辦理信託

中央社2018/03/26 13:02
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者管瑞平苗栗縣26日電）私立亞太創意技術學院傳8月新學期停招，高教工會質疑怡盛集團入主意圖轉移校產，危害師生權益；校方今天說，目前學校正常運作，董事會已辦校地交付信託，3月底可望完成。

位於苗栗縣的亞太創意技術學院為知名歌手蕭敬騰母校，早期學生多達數千人，更曾經興辦熱氣球飛行課程以及博奕教室等創意學程，但2年前怡盛集團入主董事會後，遭高教工會質疑無心辦學，短短2年，陸續停招9個科系學生。

近百名師生25日聚集在亞太學院校門口，拉起白布條、高喊「怡盛禿鷹、還我亞太」口號，並舉辦「對董事會不信任投票」，要求更換董事會，許多已經轉學或被迫離職的學生、教職員也到場聲援，500餘師生對董事會投下不信任票。

亞太創意技術學院主任秘書曾景睦今天受訪表示，根據大學法規定，即使私立大學退場，土地也是回歸到政府所有，「並非屬於董事會私人土地」，外傳董事會把學校土地據為己有，是「子虛烏有」。

曾景睦指出，董事會為回應教育部及社會大眾期待，也積極辦理土地信託，如果順利，預計3月底可望完成信託作業，亞太應該也是全國大專院校中，率先辦理信託的學校。

至於8月新學期是否停招？曾景睦表示，目前尚未正式接到教育部停招的公文，也沒有收到教育部核准招收學生的名額，但學校運作不會停擺，教職員將依照既定規劃持續進行教學工作，並積極向教育部爭取招生名額，讓學校「永續發展」。（編輯：卞金峰）1070326

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