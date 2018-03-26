台中產官學推3D列印醫療 進軍新南向

3D列印技術結合智慧輔具發展前景看好，中亞聯大暨醫療體系在中國醫藥大學附設醫院舉辦「中部智慧輔具進軍新南向啟用儀式」，中亞聯大董事長蔡長海、中科管理局長陳銘煌、台中市經濟發展局長呂曜志、生醫產業創新執行中心行政長林治華、新加坡增材製造創新中心總經理何兆欣等人共同宣示，將合作發展3D列印醫療器材及智慧輔具。

蔡長海指出，3D列印技術由於能直接產出終端產品，加上客製化高階醫材產品的優勢，近年來在醫療產業廣泛被應用，加上3D列印是智慧輔具不可或缺的基礎技術，因此成為各國爭相投入的新興領域與發展重點。

蔡長海表示，中部擁有很多智慧機械製造業、大學研究機構，還有中部科學園區，在3D列印醫療方面，一定可以為台灣做出成績來，今天的啟用儀式可望為中部地區生醫產業的合作跨出第一步，創造台中市生醫產業的未來與商機。

呂曜志稱讚蔡長海是很好的整合者，敢於做長期的投資，這次更與新加坡合作，目前政府正推動新南向政策，他很開心前來見證中亞聯大與新加坡的合作。

中國醫藥大學附設醫院院長周德陽表示，中國附醫的3D列印醫療研發中心過去3年來，協助牙科、骨科、胸腔外科、復健輔具及神經外科醫師利用3D列印技術，已成功協助350名病人，且平均縮短1/3的手術時間，未來將朝向皮膚科、耳鼻喉科及器官移植等各科別廣泛應用。（編輯：管中維）1070326