台中產官學推3D列印醫療 進軍新南向

（中央社記者郝雪卿台中26日電）3D列印醫療產業前景看好，中亞聯大暨醫療體系串接中國醫藥大學與亞洲大學等兩校發展自有創新3D列印醫療產品，產官學界今天在中國醫大附醫宣示共同推動，進軍新南向。
3D列印技術結合智慧輔具發展前景看好，中亞聯大暨醫療體系在中國醫藥大學附設醫院舉辦「中部智慧輔具進軍新南向啟用儀式」，中亞聯大董事長蔡長海、中科管理局長陳銘煌、台中市經濟發展局長呂曜志、生醫產業創新執行中心行政長林治華、新加坡增材製造創新中心總經理何兆欣等人共同宣示，將合作發展3D列印醫療器材及智慧輔具。
蔡長海指出，3D列印技術由於能直接產出終端產品，加上客製化高階醫材產品的優勢，近年來在醫療產業廣泛被應用，加上3D列印是智慧輔具不可或缺的基礎技術，因此成為各國爭相投入的新興領域與發展重點。
蔡長海表示，中部擁有很多智慧機械製造業、大學研究機構，還有中部科學園區，在3D列印醫療方面，一定可以為台灣做出成績來，今天的啟用儀式可望為中部地區生醫產業的合作跨出第一步，創造台中市生醫產業的未來與商機。
呂曜志稱讚蔡長海是很好的整合者，敢於做長期的投資，這次更與新加坡合作，目前政府正推動新南向政策，他很開心前來見證中亞聯大與新加坡的合作。
中國醫藥大學附設醫院院長周德陽表示，中國附醫的3D列印醫療研發中心過去3年來，協助牙科、骨科、胸腔外科、復健輔具及神經外科醫師利用3D列印技術，已成功協助350名病人，且平均縮短1/3的手術時間，未來將朝向皮膚科、耳鼻喉科及器官移植等各科別廣泛應用。（編輯：管中維）1070326