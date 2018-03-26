不要Me Too拒狼師 北市府：有把關機制

應曉薇首先指出，教育局未嚴謹調查學校外聘教練品行且濫發教練證，並舉「北部三匹狼」為例，包括現仍遊走體育圈且去年才涉性侵同居人15歲女兒的林姓教練；曾與性侵犯合開道館且遭中華民國跆拳道協會除名的詹姓教練；以及在民國92年因涉性騷擾家長被學校開除教練資格的許姓教練。

#Me Too行動在國內外延燒，不少人揭露其受到性騷擾或性侵害一事，聚集成集體運動。台北市國小家長聯合會及中國國民黨籍市議員應曉薇今天共同召開「聲援#me too，檢舉狼師群」記者會。

（中央社記者黃麗芸台北26日電）全球#Me Too浪潮起。台北市議員應曉薇今天指出，北市有狼師出沒校園，教育局卻未設嚴謹審查機制；台北市教育局表示，聘用機制有把關，若經查屬實不適任者會立即解聘。

應曉薇表示，許姓教練現仍在北市羅斯福路五段開設古亭道館，不但繼續營業招生，甚至還積欠房東約3年、新台幣50萬元租金不還。

她認為，教育局未嚴格把關，大開方便之門讓品行不良的教練利用校園漂白，甚至還有狼師群在外經營道館，家長卻完全沒有公開資訊，怎可引狼入室，近日將和家長前往監察院遞交教育局瀆職資料，請求調查及糾正。

應曉薇要求，教育局應重新調查學校外聘社團體育老師；立即開除有妨礙性自主、公共危險罪前科及性平會調查屬實的狼師；學校不允許再核發狼師比賽教練證，已核發者應立即取消。

台北市國小學生家長會聯合會總會長張喜文表示，狼師名單一定要公布，才能預防勝於治療；出席記者會的劉姓女體育教練也說，希望各校針對社團外聘老師的審查機制要做好，才能降低家長和學生的疑慮。

教育局表示，學校用人機制都有做詳盡提醒，像是各校若要聘用教練、教師前，應查閱有無性侵害的犯罪紀錄，且查詢不適任教師系統有無相關紀錄，以及檢視近3個月的刑事紀錄證明，若有狀況者絕對不予任用，透過隨時把關以預防狼師進入校園。（編輯：李亨山）1070326