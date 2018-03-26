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中央社

台東青年兒童模範選拔 父子同獲楷模

中央社2018/03/26 13:05
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者盧太城台東縣26日電）台東青年節、兒童節模範楷模選拔，黃力勉、黃子嘉父子同時獲得優秀青年和模範兒童，實至名歸，地方傳為佳話。

青年節和兒童節即將到來，台東縣政府和救國團舉辦社會優秀青年選拔，台東縣政府教育處則舉辦模範兒童選拔，兩活動獲選名單日前出爐，罕見出現父子檔。

中國時報台東記者黃力勉經台東記者協會推薦，獲得評審團高度肯定獲選優秀青年，兒子黃子嘉日前也獲頒模範兒童。

台東記者協會表示，當初獲悉救國團舉辦各行各業和機關團體優秀青年選拔時，協會認為台東媒體工作者也是台東社會的一環，當中也有在工作領域，兢兢業業，克盡職責的優秀青年，應該給予表揚。

經過詢問媒體先進以及協會資深前輩，大家一致推薦黃力勉，於是協會再向包括展望會、創世基金會和華山基金會等台東各界徵詢，均認為黃力勉是不二人選。

台東記者協會表示，黃力勉民國97年從高雄到台東工作，攜家帶眷到台東定居，10年來台東歷經颱風莫拉克風災、金帥飯店倒塌、熱氣球嘉年華開幕、尼伯特風災以及核廢、美麗灣等環保議題，和原住民議題等重大事件。

除了見證台東重大事件，黃力勉也長期關注台東環境生態，熱愛台東這塊土地，經常利用假日帶著小朋友淨灘，參加志工，或是爬向陽山、栗松溫泉，參加馬拉松比賽，騎自行車深入台東。

黃力勉的兒子黃子嘉就讀新生國小5年級，也獲選今年的台東模範兒童，日前接受表揚。負責選拔業務的光明國小校長張月昭表示，子嘉開朗樂觀，熱心助人，人緣佳，不僅學習領域表現傑出，參加管樂團亦屢獲佳績。（編輯：方沛清）1070326

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