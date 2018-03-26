貿易戰、升息台股怕怕？　你該冷靜：台股還很有動能

中美貿易戰情勢升溫，美股動盪、亞股與台股不安，投資人憂心台股受到波及。不過，專家認為，短期震盪拉回難免，但貿易戰只是「雷聲大、雨點小」。至於美國升息造成資金通通回流美國？台股將深受其害？專家則說美國經濟好了，全球跟著好，而台股許多企業不僅跟著受惠，其實更是美國經濟復甦的幫手，許多跟美國消費連動的台股相關企業前途一片光明，再加上5G時代來臨，中小企業都有莫大的成長潛力。

復華投信數位經濟基金經理人周奇賢指出，此次中美貿易戰不同於1930年代的貿易戰爭，當時全球國家無一不受影響，甚至引起二次世界大戰，因為代價太大所以沒有國家想再經歷第二次。再加上，美國今年11月將進行期中選舉，美國總統川普「讓美國再次強大」的種種主張，其實都是為了鞏固政治權力而不得不的作為。

他說，根據之前針對太陽能、鋼鋁課重稅皆「高高舉起、輕輕放下」來看，市場普遍也預估，此次中美貿易戰將是「雷聲大、雨點小」有驚無險。當然，隨著中國大陸不甘示弱反擊說要奉陪到底，短期勢必讓股市有負面影響，但相信雙方在一來一往，試探、溝通、相互妥協的來回過程中，股市賣壓將逐漸消化、最後修正整理結束後指數將再向上。

而除了貿易戰，投資人也關心美國升息，資金會不會撤回美國？甚至引發通膨疑慮？周奇賢說，按照歷史經驗，以往都是升息後2年全球股市開始修正，但時空背景不一樣，即便每季升息一碼，到了明（2019）年上半年利率水準都還在2.5%，相較過去還低。

再來是新能源崛起，電動車成為趨勢，還有網路經濟發燒，都相對壓抑了國際石油價格、庫存壓力與人力成本等，因此即便美國失業率下降，原本可能上揚的薪資與物價水準，上漲幅度可能就沒有想像中的大。至於製造業回流美國，身為全球股市領頭羊的美國經濟復甦，全球經濟也會跟著好，而台股也受惠其中。

周奇賢說，以台灣重要的蘋果供應鏈來說，雖然大家認為iPhone X賣得不如預期，但蘋果做為全球消費電子先驅，勢必投入許多研發在新技術的應用上，如3D感測技術結合AR與VR和智慧家庭等，甚至不光靠手機，還有行動支付金流這一塊，通通都可搶下市占，未來商機無限，而這期間更需要實力堅強的台灣電子產業的箇中好手。

蘋果公司只是其中一個例子，全球5G時代來臨，目前設備都已在布建中，只要跟隨自動化、物聯網、大數據等趨勢，即便是傳統產業，也能發展出適合自己的商業獲利模式，因此半導體、物聯網、車用電子、記憶體、3D感測、高速運算等相關領域勢必蓬勃發展、百花齊放。

而台灣電子廠商雖然拚不過對岸零組件大量低價的攻略，但競爭優勢就是可以高度彈性化、客製化，快速以少量多樣獲得客戶青睞。再加上其中有不少公司是成長高股息股，當然更獲得外資青睞，投資人不必太過擔心。