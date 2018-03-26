尹衍樑法拍她的豪宅 何薇玲：拍賣已喊卡

（中央社記者江明晏台北26日電）WiMAX走入歷史，市場傳全球一動大股東尹衍樑翻臉討債，法拍全球一動董事長何薇玲豪宅，何薇玲今天聲明，盼等WiMAX司法程序後再處理債權，雙方仍在協商債務問題，拍賣已暫停。

自由時報報導指出，台北市單價新台幣200萬元豪宅俱樂部成員之一的「元大栢悅」，頂樓戶預計4月23日執行第一次法拍。根據法拍公告及法院判決書內容，債務人是創一投資，負責人是前創意電子副董事長石克強、也是前全球一動董事長何薇玲的丈夫，聲請法拍的是潤泰集團總裁尹衍樑。

報導指出，何薇玲與夫婿向尹衍樑借款1.8億元，雙方原是合夥關係，卻因投資WiMAX慘賠而翻臉。