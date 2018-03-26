慶祝與台北締姊妹市近50年 舊金山辦文藝活動

也競選舊金山市長的前加州眾議員、州參議員里諾（Mark Leno ) 表示，台北和舊金山自1969年締結姊妹市以來，雙方有著深厚的情誼。

駐舊金山辦事處處長馬鐘麟、代表台北市長柯文哲與會的台北市政府國際事務委員會執行長饒慶鈺，以及競選下屆舊金山市長的市議會議長布里德（LondonBreed）都共襄盛舉。

這項「花前茶下，相約雲門」的慶祝活動，在舊金山紀念戰爭與藝術表演中心舉行，吸引400多位市民參加。

里諾說，1981年台北贈與的金門亭，現在仍座落在金門公園湖畔。30多年來依舊保有原建築風格，象徵台北、舊金山之間友誼。為答謝姊妹市情誼，舊金山於2012年協助修復青年公園兒童遊戲場紀念牌。

姊妹市委員會主席、有矽谷創投教父之稱的徐大麟表示，他分別在台北和舊金山生活了20年，這兩個城市對他而言，別具意義。

他說，多年來，台北和舊金山在飲食文化、科技創新和教育等方面都有密切合作。未來，希望台北能結合矽谷獨特的科技元素和舊金山的創新文化，讓兩個城市有更多元的交流。

將在2019年退休的林懷民特別在結束西雅圖的表演後趕來舊金山。他透過影片和與會者分享雲門舞蹈多年的蛻變歷程和他個人的成長故事。

林懷民說，現在是年輕人的時代。退休後，他將在幕後繼續幫助下一代推廣雲門和台灣藝術。藝術不分國界，他也相信台灣未來的藝術之路會越來越寬廣。（編輯：陳俊碩）1070326