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中央社

美中傳私下談判 列待辦清單減貿易失衡

中央社2018/03/26 13:15
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社北京26日綜合外電報導）美國「華爾街日報」（WSJ）引述不具名消息人士報導，美國政府上週致函中國國家主席習近平首席財經智囊劉鶴，尋求削減對美國汽車的關稅，以助降低中國對美國的貿易順差。

華爾街日報引述知情消息人士報導說，美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）和美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）在信中說，中國也應購買更多美國半導體，並且放寬美國企業進入中國金融業的限制。

路透社報導，美國總統川普22日宣布對中國銷往美國高達600億美元貨品課徵高關稅的計畫，讓外界日益擔心爆發貿易戰。

中國除了示警將針對美國另起鋼鋁關稅採取報復措施外，更宣布各項計畫，要對美國銷往中國30億美元貨品加徵關稅。

中美嫌隙日深，讓金融市場和企業界猛打寒顫，投資人認為，要是貿易壁壘開始升高，全球經濟料將面臨嚴重後果。

新任中國國務院副總理劉鶴24日在電話中告訴梅努欽，美國針對智慧財產權的調查行動藐視貿易規則，還說中國將捍衛自身利益。

美國官員表示，依據1974年美國貿易法301條款進行8個月的調查後發現，中國涉及不公平貿易作法，強迫美國投資人轉移重要技術給中國企業。（譯者：盧映孜/核稿：蔡佳敏）1070326

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