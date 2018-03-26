美中傳私下談判 列待辦清單減貿易失衡

（中央社北京26日綜合外電報導）美國「華爾街日報」（WSJ）引述不具名消息人士報導，美國政府上週致函中國國家主席習近平首席財經智囊劉鶴，尋求削減對美國汽車的關稅，以助降低中國對美國的貿易順差。

華爾街日報引述知情消息人士報導說，美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）和美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）在信中說，中國也應購買更多美國半導體，並且放寬美國企業進入中國金融業的限制。

路透社報導，美國總統川普22日宣布對中國銷往美國高達600億美元貨品課徵高關稅的計畫，讓外界日益擔心爆發貿易戰。