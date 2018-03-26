夢見屎尿沾滿身　周公解夢說分明

《心靈雞湯》、《了解自己》這類心靈書籍總在長銷排行榜有一席之地，就知道無論什麼年代，大家對於認識自己是相當迫切。那麼古人要如何認識自己，以及越界和不同空間的神靈溝通，除了請求巫的協助，另一個方式就是透過夢。只要懂得解夢，你也可以成為厲害的預言大師（誤）

日有所思，夜有所夢。夢自古以來就是我們生活最常用來占卜的方式，不管是先人有事相求，或是心結無法解，翻一翻《周公解夢》就能發覺連自己都不知道的一面。

夢並非毫無根據，知名心理分析大師榮格窮盡畢生的精力投入分析夢，並且證明夢反映潛意識，個人與集體之間皆有關聯，夢不再是毫無根據且毫無意義的睡眠產物。

《周公解夢》的來源有幾種說法，一是後人藉著周公之名所寫，也有一說是周公除了制禮作樂，也擅長卜卦數術，因此將所見所聞撰寫成書，現今學者較傾向後人撰寫的說法。

《周公解夢》大致分為天文、地理、屋宅環境、神鬼、身體等類，例如：「齒自落者父母凶」、「死人出棺主得財」、「先祖考言求食吉」一句話說明夢中的寓意。只要Google就有成千上萬的《周公解夢》，融合各種心理學分析，讓人了解自己的潛意識究竟想要說什麼。長輩若不擅用3C科技也別擔心，各家廟宇發送的農民曆都會有周公解夢，翻開手邊的農民曆就知道昨天晚上夢見頭髮掉光光是什麼意思。

但得要提醒大家，雖說能從夢中的蛛絲馬跡找出問題，也不能因為夢見沾到屎尿想著會發財就什麼也不做，或是明明病入膏肓卻夢見洗手洗腳就覺得病會好。還是老話一句，該找醫生就找醫生，該找專業處理就找專業處理，千萬別自己誤了自己，周公可是不會管你的喔。

資料來源：

2018新莊地藏庵（大眾廟）農民曆

維基百科－周公解夢

周公解夢大全

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