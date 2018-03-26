缺席電視辯論　侯友宜：行程早已排定

（中央社記者王鴻國新北26日電）針對缺席國民黨新北市長初選電視辯論會，參選人侯友宜今天表示，行程早已排定，因時間衝突無法出席；另一參選人周錫瑋則表示，少一人參加，他就能有更多時間發揮。
中天電視公司今天舉辦國民黨新北市長初選電視辯論會，除侯友宜外，周錫瑋及金介壽都確定出席，金介壽表示，他參與電視辯論會「該說的，一定會說」，包括他不分藍綠「助民、揭弊、除暴」的從政理念。
侯友宜今天上午拜訪被外界認定是挺周錫瑋的市議員林金結，侯友宜說，林金結是在地的好議員，他是就土城地方發展參與座談並交換意見。
對缺席電視辯論會一事，侯友宜表示，這段時間都在拜會議員，行程早已排定，所以時間上有衝突；他說，有很多方式可以表達政見並讓選民了解，如果政見說明會或辯論會變成「抹黑會」，對政見發表不會有多大助益。
周錫瑋受訪時表示，他爭取自己的能力及專業被大家看到，侯友宜缺席電視辯論會，對他個人是很好的機會，少了一人，反而給他更多的空間與時間發揮。
周錫瑋說，他將在辯論會上對新北市未來發展的目標說明清楚，希望藉此作出「大破大立」的宣示，因為都更法令不可行，加上許多錯誤觀念或意識型態讓城市無法進步，因此，他將以自己的經驗與專業，從民眾的角度看問題，並提出正確解決方法。
對於侯友宜拜訪好友林金結，周錫瑋表示，這是很正常的交流。（編輯：施燕飛/管中維）1070326