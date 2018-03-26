缺席電視辯論　侯友宜：行程早已排定

（中央社記者王鴻國新北26日電）針對缺席國民黨新北市長初選電視辯論會，參選人侯友宜今天表示，行程早已排定，因時間衝突無法出席；另一參選人周錫瑋則表示，少一人參加，他就能有更多時間發揮。

中天電視公司今天舉辦國民黨新北市長初選電視辯論會，除侯友宜外，周錫瑋及金介壽都確定出席，金介壽表示，他參與電視辯論會「該說的，一定會說」，包括他不分藍綠「助民、揭弊、除暴」的從政理念。

侯友宜今天上午拜訪被外界認定是挺周錫瑋的市議員林金結，侯友宜說，林金結是在地的好議員，他是就土城地方發展參與座談並交換意見。