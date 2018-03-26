向總統報告訪美成果 陳菊：未討論新職

（中央社記者王淑芬高雄26日電）高雄市長陳菊今天結束訪美行程返台，隨即向總統蔡英文報告會晤美國國務院代理亞太助卿董雲裳等人的相關事宜，她說時間倉促，未和總統討論新職務。

陳菊受邀赴美國華府智庫演講，26日清晨返抵台灣，她未隨訪問團其他成員回高雄，而是北上與蔡總統會面，但陳菊拒絕透露會談地點。

陳菊上午11時返回高雄，在高鐵左營站受訪表示，一早和總統有約，隨即向總統報告訪美事宜也說明見了國務院代理亞太助卿董雲裳（Susan Thornton）等人。

媒體詢問陳菊何時接任總統府秘書長職務，她表示時間倉促，有關新的職務，今天沒有和總統討論。