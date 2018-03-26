防雄監暴動事件重演 澎湖監獄應變演練

（中央社澎湖縣26日電）法務部檢察、矯正機關防範監所發生暴動等重大事故，今天在澎湖監獄舉行重大事故應變演練。

演練狀況為澎湖監獄收容人以「假釋不公」、「違反人權」等因素，囚情不穩，發生毆打、縱火與暴動等重大危安事故，棍棒、瓶罐滿天飛，監獄戒護單位展開緊急應變作為，但事故愈演越烈，無法控制，請求地方的警消與醫療單位支援，終獲得控制，過程逼真。

法務部長邱太三親自主持，包括3位次長、高檢署檢察長王添盛、檢察總長顏大和與全國各檢察與監所首長都與會觀摩，澎湖縣長陳光復與議長劉陳昭玲等地方院檢警調、海岸巡等單位都應邀。