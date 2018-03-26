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智慧城市展開跑　iStaging數位宅妝秀3R最亮點

記者許家禎／台北報導2018/03/26 14:13
▲繼CES 、 MWC大展後，iStaging數位宅妝也參與了2018智慧城市展，與由圓境生態綠能領軍的「綠智匯產業聯盟」共同參展。（圖／iStaging數位宅妝提供）
▲繼CES 、 MWC大展後，iStaging數位宅妝也參與了2018智慧城市展，與由圓境生態綠能領軍的「綠智匯產業聯盟」共同參展。（圖／iStaging數位宅妝提供）

2018智慧城市展明（27）日開跑，繼CES、MWC大展後，iStaging數位宅妝這次也參與智慧城市展，與由圓境生態綠能領軍的「綠智匯產業聯盟」共同參展。除展示VR自拍解決方案「VR Maker」外，也秀出無標記擴增實境技術，解決設計與建築產業過去只能靠2D圖像溝通的痛點。另外，相關技術也能應用在電商零售業，可快速將實體零售商品數位化為AR物件，對消費者與零售業者都是雙贏。

iStaging數位宅妝首度與圓境生態綠能領軍的「綠智匯產業聯盟」攜手參展，除了展示在今年CES及MWC大展廣受好評的VR自拍解決方案「VR Maker」外，現場也展示透過iStaging無標記擴增實境技術，解決居家、設計及建築產業過去只能靠2D圖像溝通的痛點，甚至應用於城市規畫，在在體現了3R科技（AR/VR/MR）在打造智慧城市的過程中，扮演著不可或缺的角色。

值得一提的是，先後在CES及MWC兩大世界展會亮相的「VR Maker」，讓用戶僅透過智慧手機（Android或iOS）搭配720度鏡頭及自轉儀使用，即可快速自建沈浸感十足且畫質高達8K的VR實境內容，堪稱全球最實惠的VR拍攝方案。

而除了VR全景拍攝方案，首款同步支援ARKit及ARCore的「iStaging 數位設計師」應用程式，除了讓用戶預見裝潢後的美屋空間，也消弭設計師與客戶間的溝通阻礙。而iStaging先前宣布與知名建築工程公司AECOM合作，更象徵著AR科技成為建築業及城市規畫的新穎應用技術。

iStaging數位宅妝AR/VR技術應用產業除了過去深耕的居家垂直領域外，包含設計、家具、房產及建築，也針對電商零售業推出了快速且價格合理的AR內容製作服務。不僅能快速將實體零售商品數位化為AR物件，也讓零售產業用合理的花費享用到此項服務。

iStaging Corp. 於2010年成立，與台灣工研院AR/VR研發團隊合併後獲得國發基金、大亞創投、美商中經合集團、阿里巴巴台灣創業者基金、AIL等國際知名機構投資。以台灣為研發總部，於美國矽谷、歐洲及中國大陸、香港都設有分公司。iStaging目前是Google、Intel、ARM、Microsoft、ASUS等全球策略夥伴指定的AR/VR內容平台，並且建立了超過20多國的AR/VR生態圈。

iStaging提供包括AR/VR 垂直產業的應用服務、2D轉3D雲計算平台、AR/VR內容串流平台，深入如房產、設計、傢俱、電商新零售、文化觀光旅遊等垂直產業。業務範圍涵蓋美國、法國、德國、中國、日本、東南亞、中東、墨西哥等地區超過20多個國家。

 

關鍵字智慧城市展istaging數位宅妝vrarmrvr maker
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