生技類股漲幅居冠 逾10檔漲停

上市及上櫃生技類股今年農曆春節以來，漲幅分別超過14%及11%水準，表現優於大盤。

生技類股農曆年後在中裕新藥取證加上益安高額授權金利多激勵下，為台灣生技新藥業注入強心針，也為2年的生技冷灶點燃希望之火，帶領台灣生技股展開反攻行情。除生技族群股價相對低基期，市場關注個別公司業績表現及展望。

（中央社記者韓婷婷台北26日電）生技類股在金狗年終於迎來春燕，從個股點火開始延燒到整個族群，今天上櫃生技類股指數盤中勁揚逾2.6%，超過10檔個股亮燈漲停，具題材、業績及低階個股均有表現。

迎接即將登場的多場法說會，生技股人氣持續衝高，今天包括美時、安成藥、佰研、佐登-KY、和康生、合世、健亞、雙美、合富-KY、達爾膚、順藥等均亮燈漲停，帶動上櫃生技股指數大漲逾2.6%，

除了利多訊息不斷釋出外，證交所及櫃買中心也將從今天下午起密集舉辦業績發表會，今天下午由麗豐-KY、全宇-KY打頭陣。28日有聯合骨科、杏一及達爾膚、29日有中天、保瑞、健亞。

4月10日邀請製藥相關的寶齡富錦、國光生技 及台耀；4月11日則由醫療器材的承業醫 、和康生、 訊映。

群益表示，以全球角度來看，生技企業獲利持續看好，加上醫療生技產業具備源源不絕的技術創新題材，產業長線成長趨勢不會改變，而台股生技類股中，長線看好有獲利支撐的新藥與醫療器材類股，生技股今年有蠻多新藥公司會開始轉盈，開始獲利是生技類股的重大里程碑。另外還有些新藥公司今年會拿到FDA藥證，對台灣的生技族群也是一正面效應。(編輯：陳永昌)1070326