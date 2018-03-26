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影／迎佛祖搶轎班發生衝突　快打警力化解紛爭

記者宋汝夔、許薰方／高雄報導2018/03/26 14:38
3月25日下午7點多，正當迎佛祖遶境轎班欲返回內門紫竹寺的時候，竟然發生民眾欲搶抬神轎，發生口角對罵的嚴重衝突，所幸旗山分局出動快打部隊，才制止一觸即發的群架對峙。

3月25日下午7點多，正當迎佛祖遶境轎班欲返回內門紫竹寺的時候，竟然發生民眾欲搶抬神轎，發生口角對罵的嚴重衝突，所幸旗山分局出動快打部隊，才制止一觸即發的群架對峙。

有鑑於內門宋江陣的慶典活動，旗山分局特別規畫執行「2018高雄內門宋江俥嘉年華暨羅漢門迎佛祖遶境活動」安全維護，因此每天都會針對現場活動，布置警力及交通疏導計畫。

當25日下午7點多，遶境隊伍在神轎回鑾返扺紫竹寺外時，內門在地居民顏某等一群人，欲造原規畫接替寺方轎班扛轎，但是寺方人員因顧及遶境時間已逾12小時，希望神轎盡速返回寺內而予以拒絕，結果雙方人馬爭執不下，一言不合口角互嗆，火爆氣氛一觸即發。


▲現場執勤的中埔派出所所長鍾定坤與寺方幹部，及時介入將雙方人馬隔開。（圖／旗山分局提供，2018.03.26）

在現場執勤的中埔派出所所長鍾定坤與寺方幹部，及時介入將雙方人馬隔開，並呼叫勤務中心加派快打警力到場，所幸衝突並未繼續擴大，神轎順利進入寺內。
   
旗山分局長洪振順獲悉狀況後，立即指派偵查隊長柯麗芬率員，分組前往雙方人馬勸解，約束彼此莫再計較，才避免衝突再次發生衍生事端。


▲偵查隊長柯麗芬率員，才避免衝突再次發生衍生事端。（圖／記者許薰方攝，2018.03.26）

關鍵字搶轎班內門紫竹寺內門宋江陣
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