影／迎佛祖搶轎班發生衝突　快打警力化解紛爭

3月25日下午7點多，正當迎佛祖遶境轎班欲返回內門紫竹寺的時候，竟然發生民眾欲搶抬神轎，發生口角對罵的嚴重衝突，所幸旗山分局出動快打部隊，才制止一觸即發的群架對峙。

有鑑於內門宋江陣的慶典活動，旗山分局特別規畫執行「2018高雄內門宋江俥嘉年華暨羅漢門迎佛祖遶境活動」安全維護，因此每天都會針對現場活動，布置警力及交通疏導計畫。

當25日下午7點多，遶境隊伍在神轎回鑾返扺紫竹寺外時，內門在地居民顏某等一群人，欲造原規畫接替寺方轎班扛轎，但是寺方人員因顧及遶境時間已逾12小時，希望神轎盡速返回寺內而予以拒絕，結果雙方人馬爭執不下，一言不合口角互嗆，火爆氣氛一觸即發。