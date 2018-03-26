印度：洞朗任何不可測情況 已有警戒

（中央社記者康世人新德里26日電）媒體報導，中國已在洞朗地區附近修築道路且增加部署，印度國防部長希塔拉曼（Nirmala Sitharaman）表示，印度已對洞朗任何不可預見情況保持警戒，且做好準備。
「印度人報」（The Hindu）引述希塔拉曼昨天在軍校入學慶祝活動的談話說：「我們（印度軍方）對在洞朗的任何不可預見情況都保持警惕，且做好準備。」
希塔拉曼指出，大家沒有理由擔心中國，國防部正不斷努力實現印度軍隊現代化，維護印度領土完整。
印度和中國媒體稍早報導，中國已在洞朗附近，完成通往洞朗的道路修築及一些駐軍設施。
希塔拉曼先前也在印度國會證實，中國已經在接近洞朗對峙點處建立哨站、戰壕和直升機停機坪等設施。
中印部隊洞朗對峙事件發生在2017年6月到8月，印度稱中國軍隊入侵不丹領土洞朗修築道路，因而在不丹請求下，派兵前往洞朗地區阻止中國軍隊改變現狀。
中國當局則堅持洞朗屬於中國領土，有權在領土從事任何活動，要印度撤軍，雙方最後透過外交管道協商撤兵，結束對峙。
雖然印度和中國最近正透過外交管道和公開的外交談話，強化雙邊友好氣氛，印度還禁止高層官員參加紀念西藏精神領袖達賴喇嘛流亡60週年活動，試圖緩和雙邊緊張關係。
印度總理莫迪也將在6月赴山東青島出席上海合作組織會議，可能與中國國家主席習近平會面，但雙方在邊境的緊張局勢，似乎尚未緩解。（編輯：陳惠珍）1070326