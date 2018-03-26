印度：洞朗任何不可測情況 已有警戒

（中央社記者康世人新德里26日電）媒體報導，中國已在洞朗地區附近修築道路且增加部署，印度國防部長希塔拉曼（Nirmala Sitharaman）表示，印度已對洞朗任何不可預見情況保持警戒，且做好準備。

「印度人報」（The Hindu）引述希塔拉曼昨天在軍校入學慶祝活動的談話說：「我們（印度軍方）對在洞朗的任何不可預見情況都保持警惕，且做好準備。」

希塔拉曼指出，大家沒有理由擔心中國，國防部正不斷努力實現印度軍隊現代化，維護印度領土完整。

印度和中國媒體稍早報導，中國已在洞朗附近，完成通往洞朗的道路修築及一些駐軍設施。