李凈瑜啟程探視李明哲　海基會派員陪同

中國大陸日前給予李凈瑜一次性台胞證，讓她得以赴陸探視先生李明哲。李凈瑜今（26）日搭機前往大陸前表示，這次去探視李明哲，主要是傳達家人的關心與祝福，帶給他自由世界的訊息，李明哲的爸爸也非常思念兒子，「每天都在問他什麼時候能回家」。李凈瑜預計27日抵達赤山監獄，此次行程，海基會派人全程陪同。
李凈瑜說，這次前往湖南赤山監獄探視李明哲，主要是傳達家人的關心與祝福，且獄方規定不可攜帶食物，因此沒有特別為李明哲準備任何東西，只希望透過這次探訪，為他帶來一些自由世界的訊息。李凈瑜也指出，李明哲的母親郭秀秦，考量李明哲父親健康不佳及經濟因素，因此不克赴陸，但有請她代為轉達「爸爸非常思念他，每天都在問李明哲什麼時候回家」。
海基會表示，海基會同仁陪同李凈瑜搭乘華航班機，自桃機前往湖南長沙，預計27日赴赤山監獄探視，28日下午返台，海基會已聯繫長沙台商協會，協助安排李凈瑜赴陸期間交通、接待、住宿等事項。海基會強調，必將竭力完成任務，維護兩岸人民的權益。
陸委會人員表示，政府已協請長沙台商協會做好李凈瑜在陸期間交通、接待及住宿等事項安排，並循兩岸既有正式管道聯繫陸方，讓李凈瑜順利到赤山監獄探視李明哲，同時請陸方確保李凈瑜及海基會人員在陸期間人身安全便利及平安返台。
大陸去年11月28日以「顛覆國家政權罪」，判處李明哲5年有期徒刑、剝奪政治權利2年，隨後被移監至湖南赤山監獄。陸委會新任主委陳明通就職日3月19日，正好是李明哲被陸方限制人身自由滿周年的日子，陸委會當時就發布新聞稿，呼籲陸方盡快釋放李明哲，尋求兩岸新契機。陸委會並於幾天後的23日表示，陸方已給予李明哲家屬一次性台胞證，李凈瑜26日就可前往赴陸探視，陸委會也指派海基會派員全程陪同。