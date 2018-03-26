李凈瑜啟程探視李明哲　海基會派員陪同

中國大陸日前給予李凈瑜一次性台胞證，讓她得以赴陸探視先生李明哲。李凈瑜今（26）日搭機前往大陸前表示，這次去探視李明哲，主要是傳達家人的關心與祝福，帶給他自由世界的訊息，李明哲的爸爸也非常思念兒子，「每天都在問他什麼時候能回家」。李凈瑜預計27日抵達赤山監獄，此次行程，海基會派人全程陪同。

李凈瑜說，這次前往湖南赤山監獄探視李明哲，主要是傳達家人的關心與祝福，且獄方規定不可攜帶食物，因此沒有特別為李明哲準備任何東西，只希望透過這次探訪，為他帶來一些自由世界的訊息。李凈瑜也指出，李明哲的母親郭秀秦，考量李明哲父親健康不佳及經濟因素，因此不克赴陸，但有請她代為轉達「爸爸非常思念他，每天都在問李明哲什麼時候回家」。