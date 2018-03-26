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中央社

墾丁音樂季訂房7成 警加強掃毒

中央社2018/03/26 13:51
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者郭芷瑄屏東縣26日電）墾丁春天音樂季4月4日至7日登場，雖然墾丁去年遊客量大幅下滑，但恆春警分局今天發布新聞表示，截至今天，音樂季期間的旅宿訂房率7成以上，警方已開始執行毒品掃蕩勤務。

受到國內旅遊景氣不佳及消費價格昂貴爭議等影響，墾丁去年遊客量大幅下滑，今年春假期間的墾丁音樂季，原在鵝鑾鼻公園十多年的「春天吶喊」音樂會，今年移到滿州鄉小墾丁渡假村，讓音樂季人潮受到注目。

恆春警分局與屏東縣政府上週邀集旅宿業者召開說明會，要求旅宿業者發現旅館、民宿內有開毒品轟趴立即通報，並從昨天凌晨開始執行轄內旅館、民宿、KTV及PUB的掃蕩工作。恆春警分局長楊龍祥表示，除了利用緝毒犬實施室內查緝外，也規劃特定路段實施路檢。

楊龍祥說，今年墾丁地區飯店、民宿訂房率至今已達7成以上，春假期間將會有眾多遊客湧入墾丁度假，警方特別規劃假期前毒品等的掃蕩勤務，音樂季期間將加強查緝，呼籲不法分子不要心存僥倖。

屏東縣政府觀光傳播處長黃建嘉表示，今年至今短短3個多月，墾丁地區已有2家民宿因為房客施用毒品沒有即時通報，分別遭縣府重罰，屏東觀光對毒品零容忍，非法業者被查到將立刻斷水斷電，合法業者撤照。

今年墾丁音樂季除了老牌「春吶」4月5至7日在滿州小墾丁渡假村舉辦外，在南灣遊憩區4月4日至5日有「墾丁泡泡趴」，4月6日及7日位於大灣沙灘的夏都沙灘酒店有「春宴」電音。（編輯：張芷瑄/管中維）1070326

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