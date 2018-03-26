墾丁音樂季訂房7成 警加強掃毒

（中央社記者郭芷瑄屏東縣26日電）墾丁春天音樂季4月4日至7日登場，雖然墾丁去年遊客量大幅下滑，但恆春警分局今天發布新聞表示，截至今天，音樂季期間的旅宿訂房率7成以上，警方已開始執行毒品掃蕩勤務。

受到國內旅遊景氣不佳及消費價格昂貴爭議等影響，墾丁去年遊客量大幅下滑，今年春假期間的墾丁音樂季，原在鵝鑾鼻公園十多年的「春天吶喊」音樂會，今年移到滿州鄉小墾丁渡假村，讓音樂季人潮受到注目。

恆春警分局與屏東縣政府上週邀集旅宿業者召開說明會，要求旅宿業者發現旅館、民宿內有開毒品轟趴立即通報，並從昨天凌晨開始執行轄內旅館、民宿、KTV及PUB的掃蕩工作。恆春警分局長楊龍祥表示，除了利用緝毒犬實施室內查緝外，也規劃特定路段實施路檢。