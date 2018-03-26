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今日廣場》游淑慧／鬼打牆　柯文哲讓北市走了三年冤枉路

文／游淑慧2018/03/26 14:03
▲雙北大眾運輸定期票 4 月 16 日上路，售價 1,280 元可 30 日內不限距離、次數搭乘台北捷運、雙北公車，使用 YouBike 也可享前 30 分鐘租借免費。（圖／NOWnews資料照）
▲雙北大眾運輸定期票 4 月 16 日上路，售價 1,280 元可 30 日內不限距離、次數搭乘台北捷運、雙北公車，使用 YouBike 也可享前 30 分鐘租借免費。（圖／NOWnews資料照）

近日，新聞揭露大巨蛋已復工封頂，若要筆者用四個字形容柯文哲四年關於台北市政的所做所為，筆者認為「回到原點」這四個字是最貼切的形容詞。

柯文哲上任之初抨擊大巨蛋的過程相信筆者不需多做提醒，所有台北市民相信都歷歷在目，但隨著三年過去，時間已經證明大巨蛋的設計規劃並無不妥，如今的復工也僅是「回到原點」而已。

而YouBike恢復30分鐘優惠又是另一經典案例。近日雙北市共推30天吃到飽月票，其中一項優惠方案即是恢復YouBike 前30分鐘免費的政策。

回顧當年柯文哲甫上任之初即宣布基於使用者付費的理由取消YouBike前30分鐘優惠，但在優惠取消後一年的統計YouBike租賃次數及總收入發現，租賃次數一年共減688萬次，每年收入減少5394萬，如換句話說柯文哲擔任台北市長三年多來YouBike收入保守短缺1.5億。

另外包含忠孝西路公車專用道的拆遷與復工、台北市大直地區大彎北段商娛區違規住宅擬用回饋金解套等政策都是柯文哲施政「回到原點」的典型例子。

若歸納柯文哲施政「回到原點」的招數可發現有相同的規律。一開始均是高分貝媒體喊話營造自己改革的形象，接著在媒體熱潮過去後再默默繞回原點、重新開始。這樣的招數確實高明，一來可以給人有做事、願改革的形象，二來可以避免造成市政雖然繞了一圈又回到原點，但過程總是給人有在做事、前進的印象，可避免被抨擊市政「原地踏步」的可能。

平心而論，柯文哲確實是一個操弄媒體的高手，但是時間是檢驗一切的真理，四年過去，所有市政都可以攤在陽光下檢驗。年底市長選舉將至，或許每一個人中都有其所好，但筆者建議一定要睜大眼睛看清楚所支持的人選是否是做「實事」而非「打高空」的人，

●作者：游淑慧／郝龍斌辦公室發言人

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

●《今日觀點》開拓不同的視野

●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至public@nownews.com

 

關鍵字今日廣場柯文哲大巨蛋youbike回饋金
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