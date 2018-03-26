今日廣場》游淑慧／鬼打牆　柯文哲讓北市走了三年冤枉路

近日，新聞揭露大巨蛋已復工封頂，若要筆者用四個字形容柯文哲四年關於台北市政的所做所為，筆者認為「回到原點」這四個字是最貼切的形容詞。

柯文哲上任之初抨擊大巨蛋的過程相信筆者不需多做提醒，所有台北市民相信都歷歷在目，但隨著三年過去，時間已經證明大巨蛋的設計規劃並無不妥，如今的復工也僅是「回到原點」而已。

而YouBike恢復30分鐘優惠又是另一經典案例。近日雙北市共推30天吃到飽月票，其中一項優惠方案即是恢復YouBike 前30分鐘免費的政策。

回顧當年柯文哲甫上任之初即宣布基於使用者付費的理由取消YouBike前30分鐘優惠，但在優惠取消後一年的統計YouBike租賃次數及總收入發現，租賃次數一年共減688萬次，每年收入減少5394萬，如換句話說柯文哲擔任台北市長三年多來YouBike收入保守短缺1.5億。