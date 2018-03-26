多國可免除鋼鋁關稅 美國商界希望川普澄清政策 降低

美國總統川普的鋼鋁關稅計畫高高舉起，卻輕輕放下，豁免了多數進口國家的關稅。美國企業界對此難以理解，呼籲川普政府進一步釐清，以減少不確定性。

據《金融時報》報導，川普政府宣布，歐盟及其他 6 個國家，到 5 月 1 日前可以免除鋼鋁關稅。被豁免的國家中，包括加拿大、巴西、墨西哥及南韓 4 個最大的鋼鐵進口國，據美國行動論壇 (American Action Forum) 智庫指出，豁免國家占美國鋼材進口的 67%，以及鋁產品進口的 55%。

這讓需要進口鋼鋁的行業鬆了一口氣，這些行業先前警告，課加關稅將提高成本，造成製造業、建築業及能源相關行業的工作機會流失。