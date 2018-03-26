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多國可免除鋼鋁關稅 美國商界希望川普澄清政策 降低

鉅亨網2018/03/26 13:58
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美國總統川普的鋼鋁關稅計畫高高舉起，卻輕輕放下，豁免了多數進口國家的關稅。美國企業界對此難以理解，呼籲川普政府進一步釐清，以減少不確定性。

據《金融時報》報導，川普政府宣布，歐盟及其他 6 個國家，到 5 月 1 日前可以免除鋼鋁關稅。被豁免的國家中，包括加拿大、巴西、墨西哥及南韓 4 個最大的鋼鐵進口國，據美國行動論壇 (American Action Forum) 智庫指出，豁免國家占美國鋼材進口的 67%，以及鋁產品進口的 55%。

這讓需要進口鋼鋁的行業鬆了一口氣，這些行業先前警告，課加關稅將提高成本，造成製造業、建築業及能源相關行業的工作機會流失。

美國2017年鋼鐵主要進口來源
美國 2017 年鋼鐵主要進口來源

但另一方面，主要受「制裁」的，只剩下中國、日本、俄羅斯等國家，如此課徵關稅的意義何在？

原本政策下的「受惠股」，如紐克鋼鐵 (NUE-US)、美國鋼鐵 (X-US) 及 AK Steel(AKS-US) 的股票，上周五均受打擊，落至今年以來最低。世紀鋁業 (Century Aluminum) (CENX-US) 也是大力主張關稅的公司，上周五股價同樣下挫 0.57%。

世紀鋁業執行長 Michael Bless 表示，他相信政府正「朝著正確的方向前進」，公司因此正投資 1 億美元，雇用約 300 人，以加強肯塔基州的一家冶煉廠生產達到滿載，目前僅使用潛在產能的 40%。

紐約鋁業集團 Alcoa 樂見關稅豁免，但對這種暫時性措施感到不安，敦促政府「加快談判以消除不確定性，並使這些豁免永久化」。它還要求政府豁免其他「公平貿易夥伴」。

另一方面，使用鋼鐵和鋁的產業以及生產國，一直在密集遊說川普政府以免除關稅。美國石油協會本月組建了一個高級代表團，成員包括埃克森美孚和雪佛龍公司執行長，前往白宮討論包括貿易在內的各項問題。

美國石油協會周五表示，樂見豁免關稅的名單增多，但希望能有更靈活和透明的流程，來豁免關稅，減輕美國企業負擔。

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