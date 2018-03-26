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電金擺尾 台股翻紅站上10840點

中央社2018/03/26 13:57
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者鍾榮峰台北26日電）美股23日持續重挫，台股今天開低後展現抗跌氣勢，電金類股擺尾，大盤翻紅，站上10840點。法人預期，台股短線可在半年線約10743點和10950點之間盤整，或有反彈。

台股今天開低走穩，在平盤附近區間整理，尾盤電子金融反彈，帶動台股翻紅，不過仍在月線約10895點和季線約10856點之下。

台股加權股價指數終場收在10840.05點，上漲16.72點，漲幅0.15%，成交值新台幣1187.15億元，電子股漲0.13%，金融股漲0.28%。

主要電子權值股漲跌互見，台積電終場收在243.5元，小跌0.61%。鴻海終場收在90.2元，小跌0.22%。股王大立光終場收在3500元，漲2.94%。日月光收在41.85元，跌0.36%。聯發科收在347元，漲5.79%。

金控股尾盤翻紅，國泰金收在52.8元，漲1.15%，富邦金收在50.4元，小漲0.2%，中信金收在21.05元，小漲0.48%。

兆豐國際投顧指出，台股今天並未受到上週五（23日）美股下挫影響，相對抗跌，預估短期半年線約10743點有技術支撐。

展望台股後市，兆豐國際投顧表示，須觀察美國啟動301條款對中國銷往美國達600億美元貨品課徵高關稅的相關清單結果，在公布前有段空窗期。

兆豐國際投顧指出，3月上市櫃公司營收即將公布、加上美股企業財報也將公布，市場看法正向，預期台股短線可在半年線和10950點之間盤整，台股短線或有反彈。（編輯：林孟汝）1070326

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