遭指以官方名義辦青籌會 救國團說原由

救國團今天發出新聞稿說明舉辦青年節的由來，並表示，政府於37年訂定每年3月29日為青年節暨革命先烈紀念日，45年起救國團就承政府指示，開始籌辦「青年獎章」的選拔與頒授，62年來共有790位傑出青年榮獲「青年獎章」殊榮。

自由時報今天報導，三二九青年節將屆，中國青年救國團去年自行籌組「中華民國各界慶祝107年青年節籌備委員會」，對外謊稱「該會係由總統府、行政院、內政部等部會推舉救國團擔任召委」，負責輔導青年節籌備委員會，並以公文欺騙全國各大專院校，讓校方誤以為青籌會活動，受總統府及官方指導。

（中央社記者吳欣紜台北26日電）媒體報導，救國團自行籌組慶祝青年節籌委會，卻打著官方名義。救國團今天說，從民國45年起就承政府指示開始籌辦青年獎章選拔與頒授，相關活動經費均自行負責籌措。

救國團說，每年青年節各項活動都是由全國各縣市各校青年代表自行組成的「青年節籌備委員會」規劃，救國團則從旁提供協助和支援，籌備委員會每年均會邀集關注青年工作的相關單位籌組及召開青年節輔導委員會議，相關活動經費全由救國團自行負責。

救國團指出， 受邀並願意參與青年節活動的各輔導單位，除提供救國團辦理意見外，也讓青年節執行委員前往拜會致敬，包含截至105年為止的歷任總統與行政院長皆在府裡、院裡接見「青年獎章」全國優秀青年代表，各單位也都安排、接待青年代表前去拜會致敬。

此外，今年也有立法院、法務部、國防部、外交部、警政署、消防署、教育部青年發展署、台灣電力公司等單位接見今年度的青年節委員，立法院院長蘇嘉全也親自接見青年節籌備會委員，總統蔡英文特發賀電給救國團、祝賀活動順利成功。

救國團呼籲，救國團為青年服務的理想與信念永不熄滅，服務青年不應分藍綠，對於特定媒體與人士冷酷無情地打擊、刻意扭曲這個屬於青年人的平台，救國團深感不解和遺憾，期待社會各界共同關注青年輔導工作。（編輯：張芷瑄/方沛清）1070326