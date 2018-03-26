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中央社

邁阿密網賽 詹家姊妹挺進女雙8強

中央社2018/03/26 14:07
中央社 運動 / NOWnews
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（中央社記者龍柏安台北26日電）台灣網壇雙打姊妹花詹詠然與詹皓晴，今天在邁阿密網賽女雙16強，歷經3盤苦戰，以2比1險勝烏克蘭班達蓮柯與塞爾維亞克魯尼奇這對異國聯軍，有驚無險挺進8強。

邁阿密網賽是男、女共站的大賽，詹詠然與詹皓晴高居大會女雙第2種子，今天面對班達蓮柯（KaterynaBondarenko）與克魯尼奇（Aleksandra Krunic）這對組合打得並不輕鬆，詹家姊妹全場費時1小時17分鐘，才順利擺脫對手脫困。

詹家姊妹今強勢開局，首盤前5局就2度成功破發，早早取得4比1大幅領先，最後也沒有問題先以6比3開胡。

次盤詹家姊妹橫遭亂流，開局就陷入0比4落後，第5局兩人好不容易攻破對手發球局破蛋，可惜第6局就算化解2次被破發的危機，還是無奈棄守，第2盤也以1比6懸殊比數丟掉。

決勝盤戰況激烈，兩組人馬共5次打平、4度互換領先，詹家姊妹在6比7落後劣勢下沈著應戰，利用一波4比0攻勢反倒後來居上，以10比7淘汰對手，也如願取得8強門票。

詹家姊妹8強對手，將是大會第6種子、捷克組合卡雷茨科娃（Barbora Krejcikova）、斯尼科娃（Katerina Siniakova）。（編輯：張芷瑄/孫承武）1070326

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