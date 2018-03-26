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江南大叔沒戲唱 南韓推PSY平壤演出傳遭拒

中央社2018/03/26 14:12
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社首爾26日綜合外電報導）南韓藝術團下週將赴北韓平壤進行歷史性演出，南韓各大媒體報導，首爾當局正大力推舉演唱江南Style的歌手鳥叔PSY隨團表演，但似因演唱風格太狂，遭北韓拒絕。

法新社報導，南韓藝術團包括至少9組南韓流行藝人，下週將赴平壤進行兩場演出，是南韓表演團體10多年來首次赴北韓。

兩韓領導人預計4月召開峰會，先行登場的演出是為雙方重修舊好的舉動之一。

報導引述政府及南韓流行樂壇消息說，首爾當局目前正尋求將PSY也加入演出名單，名單上還有女團RedVelvet等眾多知名韓星。

40歲的饒舌歌手鳥叔PSY，2012年因成名曲江南Style（Gangnam Style）在Youtube上一炮而紅，歌曲的音樂錄影帶滑稽卻也琅琅上口，讓他紅遍全球。

首爾江南（Gangnam）是南韓最富裕的地區，江南Style歌詞就在諷刺江南居民的豪門生活。這支音樂錄影帶的Youtube觀看人次累達30多億，更在網路上掀起模仿潮。

韓國文化廣播公司電視台（MBC TV）昨晚引述首爾當局官員的話說，官員已「正式向北韓提案，將鳥叔PSY加入演出名單」。

但報導說平壤當局反對這個提議，又說保守的北韓似乎對PSY刺激大膽的演出風格不太放心。

PSY過去於國內演出時，就曾在台上把上身脫個精光，歌詞語帶韓文髒話。相較之下，北韓「少女時代」牡丹峰樂團（Moranbong）整場演出都讓觀眾好好坐在椅子上。（譯者：梁元齡/核稿：鄭詩韻）1070326

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