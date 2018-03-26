返台即隨隊運作 陳柏良：想為足球迷贏球

（中央社記者李晉緯台北26日電）「台灣隊長」陳柏良自中國大陸返台即加入中華男足隊運作，對此他說，大家正積極備戰亞洲盃資格賽，他看了球隊訓練的狀態，覺得團隊的氣氛很不錯，讓他也想把這場比賽贏下來送給球迷。

亞洲盃資格賽中華男足對新加坡的比賽，27日將在台北田徑場進行，賽前記者會今天在台北進行，近年在中國大陸聯賽發展的陳柏良也現身參與。

陳柏良說，雖然剛回到台灣就要接著投入中華隊訓練、比賽，但他很適應這樣的節奏，因為在中國大陸的職業賽也會有這樣緊湊的行程，所以他沒太在意休息時間的問題，只把專注力放在如何贏下明天的比賽上。