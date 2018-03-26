貿易戰下的贏家？黃金創下2年來最佳單週漲幅

《彭博社》報導，隨著美中之間的貿易戰爆發，黃金期貨因避險需求已創下 2 年內最佳單週漲幅。但是對於對沖基金來說，不幸的是，他們過於專注於利率的波動而喪失了這次賺錢的機會。

基金經理人原本預計，在美聯準會 Fed 慢慢升息的幅度下，黃金上漲幅度應落至今年的最低水平。但由於貿易緊張局勢超過了市場，升息並沒有給黃金帶來壓力。ETF 投資者則注意到了黃金價格的上漲，將黃金持有量提高到近 5 年來的最高水平。

Aberdeen Standard Investments 全球策略師 Frances Hudson 表示，「從表面上看，ETF 持有人看起來是想法正確，但可能只是因為他們使用黃金作為對沖，剛好運氣好，也許對沖基金經理人並未太在意政治新聞」。