俄大火逾50死近年最慘 商場驚見多人跳樓

路透社報導，俄羅斯緊急事務部今天表示，罹難人數升到至少53人。而俄國「今日俄羅斯」（RT）稍早報導說，俄羅斯調查委員會證實死者中至少11人是兒童。

西伯利亞工業城克麥洛伏市（Kemerovo）的「冬櫻花購物中心」（Winter Cherry mall）傍晚發生大火，俄國電視台畫面顯示，現場竄出濃濃黑煙。法新社報導，格林威治時間25日11時爆出火苗（當地時間晚間6時），於17時30分左右（當地時間26日零時30分）獲得控制。

（中央社莫斯科26日綜合外電報導）西伯利亞西部工業城一間購物中心發生俄國近年來死傷最慘重的火災，俄羅斯媒體報導，官方證實死亡人數增至53人。影片畫面驚見現場多人跳樓求生。

這場火災另造成至少48人受傷，12人仍在醫院，同時估計16人失蹤，不過生還機率渺茫。

稍早傳出60多人失蹤，當局澄清這個數字是包含那些尚未查出身分的罹難者。

英國「每日郵報」（Daily Mail）網站報導，現場可見多位民眾跳樓求生。影片顯示，有人跳入一道門上方的雨篷，引得路人驚聲尖叫。據信這個人傷重不治。目擊者表示，另有人跳下來後逃過一劫。

初步消息顯示起火原因疑為縱火，有一說是孩童在遊戲區海綿池點打火機，有官員說，起火點在這個彈跳床區。

這間購物中心除了有兒童遊戲區、保齡球館、三溫暖設施及電影院等，還有一座小型動物園，約200隻動物恐怕全數喪命。

法新社報導，這是俄國近年來死傷最嚴重的火災。

2015年3月，韃靼自治共和國首府喀山（Kazan）一間購物中心發生大火，奪走至少11命。

更早之前，莫斯科地區一家精神病院2013年4月發生大火，造成38人喪生，其中大多是病患，由於病院窗戶加裝鐵窗，許多人在睡夢中被惡火吞噬。同年9月，俄國西北部魯卡村（Luka）也有精神病院發生火災，釀37死。

2009年，莫斯科以東1200公里的皮姆市（Perm）一家夜店遭遇火劫，造成156人罹難，為俄羅斯近代史上最致命的意外之一。（譯者：盧映孜/核稿：蔡佳敏）1070326