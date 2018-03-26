大數據打詐 北市車手提領數降幅居冠

（中央社記者黃麗芸台北26日電）北市金融機構及ATM密集度居全國之冠，易成詐欺車手熱點，北市警方利用大數據分析，提升防制及查緝能量，車手提領次數由去年6都之冠降為今年第4名，降幅全國之冠。
台北市警察局刑事警察大隊今天舉行「北市警局運用大數據強力打詐，詐欺車手無所遁形」記者會，會中指出，統計北市金融機構共1158間、占全國20.7%；ATM提款機共5581台、占全國19.6%，密集程度均為全國之冠，且交通便捷而成為提款車手活動熱點。
為有效提升防制及查緝能量，警方利用大數據分析轄內詐欺車手提款熱區、熱點及熱時，再由各派出所機動編排勤務到熱點加強埋伏守候，統計今年迄今的車手提領次數較去年同期下降近千次，降幅為全國之冠。
以6都排名來看，北市為去年車手提領次數最高者，但今年迄今已降至第4名。
警方指出，今年3月19日至22日配合內政部警政署執行「斬手行動」專案，北市共查獲詐欺車手36件、50人，羈押11人，並查扣提款卡14張、新台幣48萬6000萬元、汽車2台，假檢警、假司法文書及犯案用行動電話等相關贓證物，成效卓著。
其中，市刑大偵三隊與中正一分局共組專案小組，透過清查款項提領熱點和調閱提領車手影像後，偵破詐欺車手集團案，逮捕包括陳男等13名犯嫌，受害人達28人，得手金額新台幣320萬餘元。
本案持續循線追蹤、溯源，經報請台北地檢署指揮偵辦及配合「斬手行動」，後續又再執行拘提搜索，逮捕核心幹部吳男及江男2人，以及車手頭和車手群，共計9人，現場查扣自小客車2輛、贓款38萬1000元及行動電話等贓證物。
吳男到案坦承，自己負責收取贓款，3個多月經手款項超過4000萬元。
全案依詐欺、組織犯罪防制條例等罪嫌移送台北地檢署偵辦，並對核心幹部及車手頭建請聲請羈押禁見，並持續追緝上游。
警方表示，警力有限但民力無窮，凡提供犯罪線索因而查獲取款車手或收簿車手者，可得獎金1萬元，因而查獲詐欺集團者，最高可得獎金20萬元，鼓勵民眾共同打擊詐騙。（編輯：李亨山）1070326