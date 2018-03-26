大數據打詐 北市車手提領數降幅居冠

（中央社記者黃麗芸台北26日電）北市金融機構及ATM密集度居全國之冠，易成詐欺車手熱點，北市警方利用大數據分析，提升防制及查緝能量，車手提領次數由去年6都之冠降為今年第4名，降幅全國之冠。

台北市警察局刑事警察大隊今天舉行「北市警局運用大數據強力打詐，詐欺車手無所遁形」記者會，會中指出，統計北市金融機構共1158間、占全國20.7%；ATM提款機共5581台、占全國19.6%，密集程度均為全國之冠，且交通便捷而成為提款車手活動熱點。

為有效提升防制及查緝能量，警方利用大數據分析轄內詐欺車手提款熱區、熱點及熱時，再由各派出所機動編排勤務到熱點加強埋伏守候，統計今年迄今的車手提領次數較去年同期下降近千次，降幅為全國之冠。