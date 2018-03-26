NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈勇敢做自己　王儷玲兒子寫信給管爺打擊槍犯！美賓州學區在教室放石頭理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
中央社

大數據打詐 北市車手提領數降幅居冠

中央社2018/03/26 14:28
中央社 社會 / NOWnews
中央社 社會 / NOWnews

（中央社記者黃麗芸台北26日電）北市金融機構及ATM密集度居全國之冠，易成詐欺車手熱點，北市警方利用大數據分析，提升防制及查緝能量，車手提領次數由去年6都之冠降為今年第4名，降幅全國之冠。

台北市警察局刑事警察大隊今天舉行「北市警局運用大數據強力打詐，詐欺車手無所遁形」記者會，會中指出，統計北市金融機構共1158間、占全國20.7%；ATM提款機共5581台、占全國19.6%，密集程度均為全國之冠，且交通便捷而成為提款車手活動熱點。

為有效提升防制及查緝能量，警方利用大數據分析轄內詐欺車手提款熱區、熱點及熱時，再由各派出所機動編排勤務到熱點加強埋伏守候，統計今年迄今的車手提領次數較去年同期下降近千次，降幅為全國之冠。

以6都排名來看，北市為去年車手提領次數最高者，但今年迄今已降至第4名。

警方指出，今年3月19日至22日配合內政部警政署執行「斬手行動」專案，北市共查獲詐欺車手36件、50人，羈押11人，並查扣提款卡14張、新台幣48萬6000萬元、汽車2台，假檢警、假司法文書及犯案用行動電話等相關贓證物，成效卓著。

其中，市刑大偵三隊與中正一分局共組專案小組，透過清查款項提領熱點和調閱提領車手影像後，偵破詐欺車手集團案，逮捕包括陳男等13名犯嫌，受害人達28人，得手金額新台幣320萬餘元。

本案持續循線追蹤、溯源，經報請台北地檢署指揮偵辦及配合「斬手行動」，後續又再執行拘提搜索，逮捕核心幹部吳男及江男2人，以及車手頭和車手群，共計9人，現場查扣自小客車2輛、贓款38萬1000元及行動電話等贓證物。

吳男到案坦承，自己負責收取贓款，3個多月經手款項超過4000萬元。

全案依詐欺、組織犯罪防制條例等罪嫌移送台北地檢署偵辦，並對核心幹部及車手頭建請聲請羈押禁見，並持續追緝上游。

警方表示，警力有限但民力無窮，凡提供犯罪線索因而查獲取款車手或收簿車手者，可得獎金1萬元，因而查獲詐欺集團者，最高可得獎金20萬元，鼓勵民眾共同打擊詐騙。（編輯：李亨山）1070326

赴立院報告 許銘春：最低工...參數科技攜手微軟 布局工業創新

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan