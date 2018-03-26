台股盤後－美中貿易戰有解 大立光攜手生技反攻 台指

台股今 (26) 日因美國財政部長釋出將與中國協商，市場預期貿易戰有機會緩解，指數在平盤上下震盪，股王大立光強勢走高，生技族群也因為將有多場業績發表會將舉行，吸引買盤湧入，台指期更是大漲逾 100 點，不過台積電及鴻海則是相對溫吞，終場小漲 16.72 點，以 10840.05 點作收，成交值 1187.15 億元。

以中小型股為主的櫃買市場則是開平走高，中場過後漲幅擴大，終場上漲 1.67 點，以 152.29 點作收，成交值 347.17 億元。

台指期終場上漲 107 點，也讓上周五一度多達 90 點的逆價差，縮小到僅剩 0.05 點。