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揭密》影音／日軍遺址　戰時地下大型配水池首度曝光

記者宋德威．陳佩琪／高雄報導2018/03/26 14:52
彌陀地下水庫

標高53公尺，屬惡地地形的彌陀區漯底山，是高雄平原西北海岸唯一的制高點，史前時期是原住民的居住地，文獻《台灣府志》地名「彌羅港」、「微羅港」或「眉螺港」，推測出自平埔語的「viro」一詞，意為「竹子」。高雄市舊城文化協會古蹟探勘小組，繼找到半屏山日軍地下水庫後，近日又循線在彌陀漯底山樹林內，找到日軍大型配水池，探勘小組成員極回振奮，預定補足專業裝備後，26日再次進入全面搜尋與測量。

▲文史工作者廖德宗（左）與高雄市舊城文化協會理事長郭吉清（右），全副人身安全裝備進入地下水庫探勘，現場水深及腰。（圖／記者宋德威攝 , 2018.03.26）

探勘小組廖德宗老師最初從「日本海軍交接清冊」中，發現一張二戰期間地圖，有完整的大樹、仁武、半屏山、左營軍港自來水管線圖。判讀這張模糊的幹線圖，發現左營軍區的海兵團附近，還有一條延伸管線，經右昌，循省道台17線道路，經過梓官，到彌陀的山頂路，以唧筒(加壓馬達)加壓至漯底山，這條日軍水管長約9.5公里，理論上輸往山上的管路，終點會有一個儲水設施。循此線索，探勘小組兩次往漯底山勘查，終於在密林中，找到日本海軍設施部，建造在漯底山的配水池。

▲彌陀漯底山日軍大型配水池。（圖／記者宋德威攝 , 2018.03.26）

舊城文化協會理事長郭吉清表示，由日軍文獻研判，漯底山配水池竣工時間約在1944年中，當時日軍在漯底山設有高射砲臺及觀測所，防守左營軍港及岡山機場，營區需要大量乾淨水源及消防用水。發現的配水池，以紅磚砌成，極為精緻，池子之間有七面磚造的導流牆及導流口，以特定的高低差，讓水源持續流動，維持乾淨。

▲出水口。（圖／記者宋德威攝 , 2018.03.26）

▲尋找排水口。（圖／記者宋德威攝 , 2018.03.26）

由於池內並無過濾或淨水設施，研判純是一處高地的配水池。在山下以唧筒將乾淨水源，加壓打到山上的配水池，再以重力方式將水送至營舍。該大型淨水池，設置四個大型的通氣孔，其中之一設有爬梯可下到池子內作清理。另外，最北邊的水池發現有直徑20公分的鑄鐵進水管與出水管。

▲探勘小組著安全裝備，攀降進入日軍配水池遺址了解現況。（圖／記者陳佩琪攝 , 2018.03.26）

▲探勘小組隊員運用繩索下降技術，進入深度約3.5公尺深的地下配水池。（圖／記者陳佩琪攝 , 2018.03.26）

從荷蘭時期開始，是兵家必爭的山頭。日治時期1938年後，成為高雄要塞砲兵陣地，二戰期間開闢岡山機場，漯底山成為防禦機場的堡壘，光復後，由陸軍砲兵營接收，民國95年解除軍事管制，成立「漯底山自然公園」，山上滿布砲臺、碉堡、機槍堡、隧道，整座山宛如銅牆鐵壁的砲兵堡壘。

探勘小組隊員繩索下降進入地下水庫。（圖／記者陳佩琪攝 , 2018.03.26）

▲文史工作者廖德宗（右）與高雄市舊城文化協會理事長郭吉清（左），進入地下水庫探勘。（圖／記者陳佩琪攝 , 2018.03.26）

郭吉清表示，配水池被塵封70餘年，初步探勘，發現裡面滿布樹根，猶如地下列陣極為壯觀，配水池由八個馬蹄形隧道組成，只露出少許圓形池壁與頂口，因為隱秘在樹林地下，是首次被發現。郭吉清說，該自然公園管理單位彌陀區公所，應進一步把日軍配水池環境整理出來，相關單位應將整個漯底山軍事遺址作專案研究，配合周邊永安竹仔港、岡山機場防禦機堡，發展成軍事遺址文化觀光區。

▲洞口至地面距離約3.5公尺。（圖／記者宋德威攝 , 2018.03.26）

關鍵字廖德宗郭吉清彌陀漯底山日軍遺址高雄
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