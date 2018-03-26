〈美中貿易戰有解〉雙方談判機率大增 分析師：將激勵

據外電報導，美國財政部長努勤和美國貿易代表萊席爾列出要求清單，清單包括減少中國對美國的汽車關稅、中國增加對美半導體採購量等，並考慮親自前往中國進行對談；顯示美中貿易的對峙有緩和的跡象，證券分析師黃漢成說，此一狀況有助於台股的進一步走穩，明天的台北股市將反映在 IC 設計及蘋果概念的強勢上漲。

黃漢成說，如聯發科 (2454-TW)、大立光 (3008-TW) 都將成為遭錯殺之後，獲平反的指標個股。

事實上，中美雙方可能形成貿易戰的狀況緩和下來，也造成美股盤後電子盤上漲 170 餘點，黃漢成指出，此一雙方緩和的情勢，將在今晚的美國股市開盤後進一步顯現。