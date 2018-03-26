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〈美中貿易戰有解〉雙方談判機率大增 分析師：將激勵

鉅亨網2018/03/26 14:50
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據外電報導，美國財政部長努勤和美國貿易代表萊席爾列出要求清單，清單包括減少中國對美國的汽車關稅、中國增加對美半導體採購量等，並考慮親自前往中國進行對談；顯示美中貿易的對峙有緩和的跡象，證券分析師黃漢成說，此一狀況有助於台股的進一步走穩，明天的台北股市將反映在 IC 設計及蘋果概念的強勢上漲。

黃漢成說，如聯發科 (2454-TW)、大立光 (3008-TW) 都將成為遭錯殺之後，獲平反的指標個股。

事實上，中美雙方可能形成貿易戰的狀況緩和下來，也造成美股盤後電子盤上漲 170 餘點，黃漢成指出，此一雙方緩和的情勢，將在今晚的美國股市開盤後進一步顯現。

黃漢成指出，美國總統川普簽署法案，原提出對於中國的 600 億美元產品課稅，市場原即解讀為川普政府的重點在於逼迫中國政府走上談判桌，針對中美貿易失衡的問題進一步尋求解決之道，目前由事件的最新發展也果然是如此，已激勵日本、南韓股市走強，勢將明天激勵台股的更為強勢。

黃漢成指出，中美貿易戰的可能影響緩和，從今天早盤台股爆發出大量、台幣升值的走勢，都顯示出市場對於台股跌深後的上攻力道相當看好，今天集中市場加權股價指數守住半年線不破、也未跌破上周五盤中的低點，更重要的是今天集中市場加權股價指數今天以盤中的最高點作收，收盤指數在 10840.05 點，較前一交易日 16.72 點或 0.15%，在在都顯示台股目前在 3 月營收回升、各公司將發布去年股利及法人作帳的行情之下，更將較亞股展現更高昂的上攻氣勢。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，中美貿易的緊張與緩和，都是來自於消息面的刺激效果，即使目前看起來中美貿易的摩擦已有談判的可能，影響台股最重要的因素在於美股已狂跌逾 1000 點之後，能否反攻到原來的起跌點，才是重要的指標。

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