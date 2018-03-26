蘋果春季發表會於3/27登場 可能推出這些「新產品

蘋果預計將在台灣時間 3/27 晚上 11 點，於芝加哥舉辦以教育為主軸的春季發表會，希望能為老師及學生帶來更多輔助，蘋果對於發表會內容沒有透露太多訊息，《The Verge》整理出蘋果可能會在發表會上介紹的新產品：

新款 iPad

蘋果已將 iPad 視為一種教育設備，特別是輔助課程的工具，預計蘋果將推出新款較便宜的 iPad，此版本將 iPad Pro 上一些較高級昂貴的功能移除，以達到降低價格的目的（可能會增加聯接鍵盤的「智能連接器」）。

或是蘋果可能會推出新版的 iPad Mini，由於螢幕較小，價格可能可以低於 329 美元，而且較小尺寸的 iPad，可能更方便學生操作。而 Digitimes 則報導，傳聞評果今年將推出售價 259 美元的新款 iPad。