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中央社

參數科技攜手微軟 布局工業創新

中央社2018/03/26 14:49
中央社 科技 / NOWnews
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（中央社記者吳家豪台北26日電）工業設計軟體公司參數科技（PTC）近日宣布與微軟合作，將ThingWorx工業創新平台部署至Microsoft Azure雲端平台上，以充分發揮雙方的技術能力、達到優勢互補。

PTC發布新聞稿指出，PTC和微軟將結合雙方的技術與專長，打造工業物聯網與數位產品生命週期管理解決方案。這項解決方案的核心在於將Microsoft AzureIoT物聯網解決方案和PTC ThingWorx工業創新平台結合，讓客戶能透過物聯網連接、應用場景、業務系統編排，以及運用混合實境的使用者參與，以進行產品創新和運作。

PTC總裁暨執行長赫普曼（Jim Heppelmann）表示，這次合作結合微軟在智慧雲端方面的專長，與PTC在物聯網、產品設計、製造及服務方面的領先優勢。若客戶想在數位轉型的過程創造價值，非常需要這樣的強強聯手。

微軟Azure全球副總裁詹德（Jason Zander）說，很榮幸Azure能夠成為PTC首選的雲端平台，以協助客戶加快在物聯網領域的數位轉型，尤其針對製造業客戶。PTC物聯網平台與Azure的高速、可擴展和智慧特性相結合，將使客戶能夠加快工業創新的腳步。(編輯：陳永昌)1070326

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