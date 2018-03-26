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中央社

咬破嘴唇長出異物 檢查發現黏液囊腫

中央社2018/03/26 14:53
中央社 健康 / NOWnews
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（中央社記者蘇木春台中26日電）鄭姓女子日前晚餐咬破左下嘴唇，一週後發現長出水泡，且凸起物越來越大，異物感讓她感到不適，就醫檢查後才發現罹患黏液囊腫，經手術切除才解除不適。

26歲鄭姓女子日前晚餐時因邊吃邊聊天咬破左下嘴唇，一開始不以為意，一週後嘴唇內側長出一顆白色小水泡，形狀規則且呈現軟或有彈性的質感，過兩週後不僅突起物沒有變小，連進食、講話都受到影響。

童綜合醫院耳鼻喉科醫師張紘（民頁）今天受訪表示，鄭姓患者因憂心為腫瘤，到醫院檢查判定可能為黏液囊腫，經安排手術切除，檢體病理切片報告確診為黏液囊腫，患者才放下心中的大石頭。

他說明，黏液囊腫又稱為小唾液腺囊腫，多由外傷如撞擊或是進食時意外咬到後所造成，患者唾液往腺體外累積，或是唾液腺管道阻塞造成小唾液腺的腫脹，久而久之形成一顆凸起的囊球。

他指出，雖名稱上有「腫」字，但黏液囊腫本身不是腫瘤，一般會建議以外科手術切除病兆和附近小唾液腺為主，並接受後續病理檢查，手術後常見後遺症為嘴唇產生麻痺感，通常半年內可自行改善。

至於是否會影響產生唾液，他指出，口腔內有數百個小唾液腺分布在嘴唇、舌頭、頰黏膜及硬軟顎等軟組織處，提供唾液分泌，手術切除部分唾液腺體，並不會對生活造成影響。

他提醒，黏液囊腫雖外型似水泡，但千萬不可自行刺破，除有感染風險，自行刺破的復發機率也高，臨床上有極少數發現為唾液腺腫瘤或是唾液腺癌，應求助醫師診斷。（編輯：張銘坤）1070326

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