熊讚日本出任務 熱舞行銷北市觀光

（中央社記者吳睿騏桃園機場26日電）繼去年到美國雙橡園出任務後，台北市吉祥物熊讚今天赴日本東京，這次他要用特別設計的熱舞，行銷台北市的觀光與美食，希望深耕日本市場，招攬更多日本旅客到台北觀光。

台北市觀光傳播局副局長陳譽馨在桃園國際機場受訪表示，台北市吉祥物熊讚今天前往日本千葉縣，參加以年輕人為主軸的「超十代」活動時尚舞台，預計搭配台北景點美照進行開幕特別演出，向日本年輕人推廣台北市的美景與美食。

陳譽馨表示，日本是台北第二大觀光客源國，為持續深耕這穩定成熟的市場，熊讚27日計劃在千葉縣幕張展覽館舉辦的開幕活動，表演排練多時的精采舞碼，希望透過他可愛活潑的演出，吸引更多日本民眾到台北市觀光。