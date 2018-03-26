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中央社

熊讚日本出任務 熱舞行銷北市觀光

中央社2018/03/26 14:52
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者吳睿騏桃園機場26日電）繼去年到美國雙橡園出任務後，台北市吉祥物熊讚今天赴日本東京，這次他要用特別設計的熱舞，行銷台北市的觀光與美食，希望深耕日本市場，招攬更多日本旅客到台北觀光。

台北市觀光傳播局副局長陳譽馨在桃園國際機場受訪表示，台北市吉祥物熊讚今天前往日本千葉縣，參加以年輕人為主軸的「超十代」活動時尚舞台，預計搭配台北景點美照進行開幕特別演出，向日本年輕人推廣台北市的美景與美食。

陳譽馨表示，日本是台北第二大觀光客源國，為持續深耕這穩定成熟的市場，熊讚27日計劃在千葉縣幕張展覽館舉辦的開幕活動，表演排練多時的精采舞碼，希望透過他可愛活潑的演出，吸引更多日本民眾到台北市觀光。

她說，去年世大運結束後正式成為台北市吉祥物的熊讚，這次也與長榮航空公司合作，進行職人工作體驗，Q萌的外型在擔任驗票或空服員職務時，讓許多遊客十分享受他的服務，而他有趣可愛的動作，就連空姐也忍不住搶著與他合照。

陳譽馨指出，日本超十代活動，每年3月下旬在千葉縣舉辦，這個邁入第三年的活動除了走秀及歌舞表演外，還設有體驗攤位，不但吸引超過1萬人到場，線上直播收視觀眾更超過300萬人，被譽為「青少年少女的祭典」。（編輯：施燕飛/管中維）1070326

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