華航新航線 南加安大略直飛桃園首航

至於機場出境大廳的華航櫃台，則是準備搭機返台的旅客，他們依據華航在現場規劃的動線，逐一完成報到手續。而機場供高級艙等旅客使用的貴賓室雖是臨時的，不過餐點毫不馬虎，包括加州鮮果與甜點及紅酒等，貴賓室預計9月可以啟用。

執飛新航線首班機的華航波音777-300 ER型客機，當地時間下午1時30分左右，平安降落在安大略國際機場（Ontario International Airport），2輛在現場待命的消防車噴灑水柱，表示誠摯歡迎。

（中央社記者曹宇帆洛杉磯25日專電）中華航空往返南加州安大略與桃園的新航線今天首航，安大略國際機場以噴水柱的迎賓禮，歡迎首架來自台灣的國際航班，洋溢著辦喜事的喜悅。

華航董事長何煖軒曾說，安大略機場夢寐以求20年，才盼到亞洲首家航空公司華航來此拓點。

美國加州安大略機場管理局董事長艾倫瓦普納（Alan D. Wapner），在首航儀式致詞說，他非常感激華航選擇安大略，因為開發新市場不容易，俗諺說跳水之前得先試試水溫，華航不僅是試水溫，而是直接跳進水裡看看水溫如何。

艾倫瓦普納表示，許多有意來這裡拓航點的多家航空公司都在觀望，是否華航能否取得成功，以及安大略機場將如何接待華航，不過想必大家都已經知道了答案，華航在安大略機場的成功，可說是不同凡響。

美國眾議院外交事務委員會主席羅艾斯（Ed Royce）是促成新航線的功臣，因此他偕妻子、現任負責教育和文化事務的助理國務卿馬利．羅艾斯（Marie Royce），搭乘新航線的首航班機訪台，別具意義。

羅艾斯表示，避開擁擠不堪的洛杉磯國際機場（LAX），由安大略機場直飛台灣桃園，可說更方便且更實惠。羅艾斯表示他要率團晉見總統蔡英文，討論目前台美之間正持續推動的各項工作。

華航總經理謝世謙則說，11年前他擔任客運營業部經理，曾評估開闢這條航線的可行性，因當時國際燃油價格居高不下而作罷，如今非常高興能在此宣布正式啟航，也希望日後能增加航班，服務更多旅客。

隨後謝世謙贈送艾倫瓦普納首航的華航客機模型，艾倫瓦普納則回贈一頂賽車安全帽，因機場附近的方塔納（Fontana）市有一座知名的賽車場，謝世謙立即戴在頭上向在場者揮手致意。（編輯：屈享平）1070326