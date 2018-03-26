百貨股再添生力軍　京站3/31日正式掛牌興櫃

百貨股加入新生力軍！京站實業旗下擁有京站時尚廣場，將於明（27）日舉行興櫃前法人說明會，並預計在3月31日正式掛牌興櫃，參考價格暫定為新台幣39元。京站表示，他們看好商圈擴大效應，加上今年國內景氣復甦有望帶動消費支出增加，預期營收還有成長的空間。

京站時尚廣場Q Square則是在2009年12月11日正式開幕，位處台北車站旁交九轉運站，擁台鐵、高鐵、捷運、機場捷運，以及國道客運共構的地理優勢，加上五星級君品酒店、威秀影城與統一健身俱樂部，為台北西區創造一個購物休閒娛樂新指標，以「食、裝、趣、遊」全新型態的購物廣場為主題，目標客群為18歲到35歲的年輕人、上班族與觀光客，期望成為上班族下班後聚會、年輕人約會的據點。

根據經濟部統計處公布的2017年綜合商品零售營業額，仍較2016年成長2.06%，且台經院對於2018年總體經濟預測，國內實質GDP成長率為2.34%，民間消費成長率為2.12%，今年國內經濟呈現溫和成長，可望帶動國人消費支出增加。

京站表示，他們自開幕以來成功帶動台北車站周邊的商圈發展，並配合政府西區都市新計畫，全力顛覆西區舊有的商業風貌，翻轉大台北都市發展的東西軸線，因此看好商圈擴大效應，可有效提高聚客力，這些因素將可維持百貨業未來市場的活絡，因此預期營收還有成長的空間。