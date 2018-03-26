交通部預告 公共停車場設孕婦停車位

（中央社記者汪淑芬台北26日電）交通部今天預告訂定「孕婦及育有六歲以下兒童者停車位設置管理辦法」草案，未來公共停車場應針對孕婦及育有6歲以下兒童者設停車位。

交通部說，台灣目前育兒環境仍不夠友善，孕婦及育有6歲以下兒童者停車位的設置數量少，且分布不均，導致育兒家長與孩童外出時常遭遇不便。

因「兒童及少年福利與權益保障法」第33條規定，要求特定場域的停車場設置孕婦、育有6歲以下兒童者的停車位，交通部特訂定「孕婦及育有六歲以下兒童者停車位設置管理辦法」草案。

根據交通部公告的草案內容，汽車停車位滿25個、未滿100個的公共停車場，至少應設置1個提供孕婦及育有6歲以下兒童者的車位；汽車停車位100個以上未滿150個者，至少設置2個；汽車停車位150個以上未滿200個者，至少設置3個，以此類推。