崇越電去年EPS 5.65元 配現金股利4.6元

崇越電發布新聞稿指出，受惠中國大陸矽利光減產及漲價效益，以及崇越電開發的新產品成功導入國際大廠供應鏈，例如遊戲機、穿戴式裝置、智慧型手機防水、醫療急救面罩、汽車高壓引擎管、車內觸控相關材料等銷售成長，帶動本業營收獲利持續成長，為近年來最佳表現。

除中國大陸市場穩步成長，崇越電看好東協經濟體發展潛力，2015年已布局印尼及越南成立營運據點，經過2年多的耕耘，預期今年可明顯挹注及推升獲利成長。

展望2018年，崇越電表示，全球景氣持續復甦，同時中國大陸以環保議題持續推動供給側改革，使得各項原材料供需邁向良性循環，矽利光材料也不例外；市場預期，矽利光漲價及缺貨趨勢到今年第3季都不會反轉，崇越電樂觀預期今年營運表現可望再成長。（編輯：蘇志宗）1070326