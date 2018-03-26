NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈富邦主場票房預售　賣出5成以上百貨股再添生力軍　京站掛牌興櫃理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
中央社

崇越電去年EPS 5.65元 配現金股利4.6元

中央社2018/03/26 15:09
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社記者吳家豪台北26日電）電子化學材料通路商崇越電今天公布2017年稅後淨利新台幣3.5億元，年增20.7%；每股稅後盈餘（EPS）5.65元；董事會通過將配發現金股利4.6元，現金殖利率6.2%。

崇越電2017年合併營收76.72億元，年增6.1%；營業淨利4.97億元，年增30.5%；平均毛利率為17.89%，較2016年回升1.78個百分點，主要因為矽利光供給結構改變、價格調漲以及新產品開發有成所致。

崇越電董事會通過2017年度盈餘分配案，將配發4.6元現金股利，配發比率維持8成以上，落實獲利回饋股東政策。以今天崇越電收盤參考價74.1元計算，現金殖利率為6.2%。

崇越電發布新聞稿指出，受惠中國大陸矽利光減產及漲價效益，以及崇越電開發的新產品成功導入國際大廠供應鏈，例如遊戲機、穿戴式裝置、智慧型手機防水、醫療急救面罩、汽車高壓引擎管、車內觸控相關材料等銷售成長，帶動本業營收獲利持續成長，為近年來最佳表現。

除中國大陸市場穩步成長，崇越電看好東協經濟體發展潛力，2015年已布局印尼及越南成立營運據點，經過2年多的耕耘，預期今年可明顯挹注及推升獲利成長。

展望2018年，崇越電表示，全球景氣持續復甦，同時中國大陸以環保議題持續推動供給側改革，使得各項原材料供需邁向良性循環，矽利光材料也不例外；市場預期，矽利光漲價及缺貨趨勢到今年第3季都不會反轉，崇越電樂觀預期今年營運表現可望再成長。（編輯：蘇志宗）1070326

埃及大選登場連投3天 塞西...女子忙工作三餐不定 膽結...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan