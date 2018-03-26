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專家：15%關稅對美葡萄酒輸華不利 儘管市佔率不到

鉅亨網2018/03/26 15:10
鉅亨網 / NOWnews
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中國商務部 3 月 23 日宣佈，擬對從美國進口部分產品加徵 15% 關稅，以反擊美國總統簽署「301 調查」備忘錄。名單中，來自美國的葡萄酒赫然在列。

中國副食流通協會副秘書長楊征建 25 日對《每日經濟新聞》表示，目前美國葡萄酒在中國市場的佔有率不到 5%，加稅對美國葡萄酒低端產品 (100 元以下) 影響更大，中高端產品（如納帕葡萄酒）影響小一些。雖然目前美國葡萄酒主打中高端，但是從整體上看，美國葡萄酒對華出口無疑會因此受到較大不利的影響

美國葡萄酒以納帕產區 (Napa Valley) 最為知名。根據 2017 年中國進口葡萄酒海關資料，美國是中國第 6 大瓶裝葡萄酒來源國。2017 年，中國自美國進口瓶裝葡萄酒總量為 963 萬升，進口額是 7559 萬美元。雖然美國葡萄酒對華出口額遠遠落後於法國 (10.50 億美元)、澳大利亞 (6.82 億美元) 和智利 (2.67 億美元)，但是美國葡萄酒的均價 (7.85 美元 / 升) 較高，排名僅次於紐西蘭 (10.68 美元 / 升) 位居第 2。

海關資料顯示，2017 年，中國進口葡萄酒總量為 7.46 億升，年增長 16.88%，進口總額為 27.89 億美元，年增長 17.96%。而中國進口散裝葡萄酒來源國中，來自美國的進口金額為 206 萬美元，數量 109 萬升。

華泰證券 2017 年 11 月發佈研報認為，2017-2021 年進口葡萄酒有望繼續保持 20% 左右的高增長，5 年後，葡萄酒市場容量有望突破千億美元大關。當前，中國葡萄酒市場仍然是一片藍海，仍有很大的市場潛力。

面對快速發展的中國葡萄酒市場，業內人士認為，加稅或削弱美國葡萄酒的競爭力，將讓其錯失中國葡萄酒市場的巨大紅利

就此，楊征建認為，加稅美國葡萄酒將影響其對華出口。但同時，美國自身也是世界上第一大葡萄酒市場，內需強勁，因此其葡萄酒產業因中國加稅而大幅受挫的可能性並不大。

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