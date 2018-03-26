埃及大選登場連投3天 塞西料將連任

路透社報導，自2011年以來，埃及政局動盪不安，對經濟構成傷害，許多埃及人認為，與美國結盟、將軍出身的塞西（Abdel Fattah al-Sisi）對國家穩定至關重要，然而，數名候選人疑因面臨壓力退出大選後，批評人士將這次大選稱為一場鬧劇。

埃及是人口最多的阿拉伯國家，約有6000多萬登記選民可在26到28日的3天大選投票。官方計票結果預計將在4月2日出爐。

法新社報導，投票所於格林威治時間26日7時開放，塞西料將順利贏得第2個4年任期。

（中央社開羅26日綜合外電報導）為期3天的埃及總統大選投票今天登場，現任總統塞西料將輕鬆贏得連任，不滿受壓制的反對派勢力呼籲杯葛選舉後，這次大選投票率將成各界關注的焦點。

塞西2013年帶領軍方推翻埃及首位民選總統穆希（Mohamed Mursi），如今正在尋求連任。63歲的塞西認為，經過第一個4年任期後，他已為埃及帶來穩定和安全。

不過，低於預期的投票率恐意味塞西沒有足夠的民意授權來採取更多振興經濟所需的艱難舉措。埃及2011年爆發革命，嚇跑觀光客和外國投資人，經濟一蹶不振。

在這場大選中，塞西唯一的競爭對手是沒沒無聞的穆沙（Moussa Mostafa Moussa）。外界廣泛認為，長期支持塞西的穆沙只是名義上的候選人。實際上，在穆沙於最後一刻決定出馬角逐總統大位前，他所屬的「明日黨」（Ghad party）還為塞西競選第2任期背書。

穆沙駁斥外界指控他「選假的」，選舉委員會也表示將確保選舉公正透明。

國營「金字塔報」（Al-Ahram）刊出的社論儘管承認選民的選項不多，但表示光是舉行投票，就代表埃及在面臨海內外威脅之際，已逐漸恢復力量。

社論說：「這場總統大選重要的地方，不在激烈競爭或真實的選戰，而是向世界傳遞埃及正處於復甦階段的訊息。」

主要反對派陣營全數退選後，數名反對派人物呼籲杯葛這場選舉，表示鎮壓行動已將所有具可信度的挑戰者一掃而空。

塞西的頭號反對者、前總參謀長安楠（Sami Anan）在遭軍方指控未獲批准參選後，被捕退選。

批評者表示，自2014大選後，塞西推行撙節改革，鎮壓政敵、倡議分子與獨立媒體，種種行為都讓他的聲望受損。

塞西的支持者，包括西方國家和多數波斯灣阿拉伯國家則說，在解決政治亂象和針對西奈半島（SinaiPeninsula）的伊斯蘭主義叛亂行動之際，這些是維持國家穩定的必要舉措。

除了呼籲選民出門投票，兩個陣營都沒進行太多競選活動。塞西2014年雖拿下近97%選票，但即使投票時間延長至3天，仍只有不到一半的合法選民前往投票。

塞西或許將這次總統大選，視為人民對他4年政績的公投，他本月稍早說：「假如（全體埃及人民）都去投票，結果有1/3表示『不滿』，也比只有一半人投票，但全都說『滿意』好太多了。」（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）1070326