拚大學考試 阿富汗年輕媽邊哄娃邊作答

法新社和自由歐洲電台／自由電台（Radio FreeEurope/Radio Liberty）報導，阿富汗納塞庫斯洛私立大學（Nasir Khusraw private university）教授拍下這張震撼人心的照片，迅速在網路上瘋傳。在阿富汗，女性大多目不識丁，且被視為次等公民。

儘管寶寶開始哭鬧，但她沒有離開考場，而是來到後方，盤腿坐在地上，一邊安撫腿上的寶寶，一邊作答，期盼這能幫助她實現心中的夢想。

（中央社喀布爾26日綜合外電報導）阿富汗農婦阿瑪迪（Jahantab Ahmadi）帶著寶寶參加大學入學考試，期間寶寶哭鬧，她坐在地上一邊安撫，一邊專注作答，認真模樣被監考教授拍下上傳網路，感動萬千網友。

這張扣人心弦的照片，讓育有3個孩子的25歲母親阿瑪迪受到眾人欽佩，資助她的資金滾滾而來。

阿瑪迪在喀布爾告訴法新社：「我不希望受教育的權利被剝奪。」阿瑪迪來自阿富汗中部代孔迪省（Daikundi）一處偏遠的農村，只能仰賴種植小麥、玉米和馬鈴薯換取微薄收入。

她說：「我想到外頭工作。我希望成為一位醫生，成為能為我社區或社會女性服務的人。」

阿瑪迪展開一場艱鉅的旅程，徒步2小時穿越山區，再花費9小時搭乘行駛在顛簸道路的公共運輸工具，終於抵達代孔迪省首府尼利（Nili），並且通過考試。

阿富汗青年協會（Afghan Youth Association）在募資平台GoFundMe為她籌措學費，截至目前已募集到1萬4000多美元，對全國約39%人口處於貧窮狀態的阿富汗來說，這是一筆巨款。

阿瑪迪對自己一邊安撫寶寶一邊作答的照片引發關注似乎感到有些困惑，她稍後才知道自己考試的模樣被拍了下來。

她害羞地微笑著說：「我在村裡的朋友告訴我，『妳成了照片主角』。我回應說，『我怎麼不曉得自己被拍』，他們說，『妳當時太專心作答了』。」

阿瑪迪的故事引發全國各地社群媒體用戶迴響。臉書用戶艾克巴利（Nazar Hussein Akbari）寫道：「妳是真正的世界冠軍，展現出哈扎拉族（Hazara）女性在任何條件和情況下，什麼都可以做到。」

另一名用戶說：「我希望這名努力的女性能夠實現她的目標。」（譯者：劉文瑜/核稿：鄭詩韻）1070326