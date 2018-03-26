劍橋分析遭揭 明知違法仍派員赴美助選

魏利提供給華郵的文件顯示，劍橋分析公司當時有一項在全美數州的計畫，即使用心理側寫術，提出量身定做打動選民的宣傳，幫共和黨打贏選戰。魏利拿出的文件包含這項計畫先前未曝光的細節，像是計畫名為「里彭計畫（Project Ripon）」，取其位於威斯康辛州里彭為共和黨1854年誕生地之意。

華郵指出，據劍橋分析（Cambridge Analytica）前研究主任魏利（Christopher Wylie）指出，此舉是為讓當時仍屬新創公司的劍橋分析以「美國品牌」的樣貌來吸引美國政壇客戶。劍橋分析母公司是位於倫敦的SCL集團。

（中央社華盛頓25日綜合外電報導）數據分析公司劍橋分析被控濫用5000萬名臉書用戶個資引發軒然大波。「華盛頓郵報」今天披露，即便律師已警告違法，劍橋分析2014年仍派數十名非美國公民幫共和黨打選戰。

美國選舉法規規定，雖然外國人士能擔任有限角色，但不得「直接或間接參與」政治活動的決策過程。

劍橋分析與SCL集團，絕大多數員工均非美籍人士，主要為加拿大人、英國人與其他歐洲人士。但3名前劍橋分析職員表示，有至少20名非美籍的公司人員2014年散落到美國各地，參與國會與立法活動。

劍橋分析的離職員工表示，很多公司職員與合約承包商涉入幫忙決定政治文宣要鎖定哪些選民，以及傳達什麼樣的文宣。據一份劍橋分析2014年的工作文件顯示，他們的任務貫穿整個競選活動，包括「經營媒體關係」，以及募款、策劃活動、提供傳播策略、談話重點及演講與辯論準備。

魏利說：「他們齷齪的小秘密是，參與任務者沒有一個是美國人，所以事實上形同外國特工參與美國的選舉。」

另2名不願具名的劍橋分析離職員工表示，職員都憂心公司給外國雇員不精確的移民資料，供他們入境美國之用，讓他們到美國後明明是在做競選顧問的事，資料卻顯示他們並非為工作赴美。

劍橋分析執行長尼克斯（Alexander Nix）上週自爆一堆公司的缺德行徑後，已被停職，包括英國第四頻道新聞台（Channel 4 News）播出秘密錄下的影片裡，尼克斯大談潛在使用行賄、找性工作者設「美人計」對付敵對政治人物。

魏利表示，這與SCL集團先前在包括肯亞、奈及利亞與印度代表一些特定候選人操盤選戰，進而影響選舉結果的作法類似，這些行為通常是由倫敦總公司以外的分支單位進行。

劍橋分析2014年開始進一步從事這類政治活動，與多名共和黨候選人簽約後，幫助他們勝選。劍橋分析的文件顯示，2014年他們為一名俄勒岡州的國會候選人、一名科羅拉多州的州議會候選人擔任顧問，還代表共和黨在北卡羅來納州幫參議員提里斯（Thom Tillis）勝選。

他們另透過一個由前美國駐聯合國大使波頓（JohnBolton）控制的超級政治行動委員會（super PAC），為阿肯色州、新罕布什爾州及北卡的候選人獻策。波頓上週獲美國總統川普提名為新任的白宮國家安全顧問。

競選財務律師卡波爾（Brett Kappel）說：「若魏利先生的指控屬實，美國司法部可依明知卻故意違反外國人參與禁令，起訴劍橋分析公司及其經營者。」（譯者：陳亦偉/核稿：陳昱婷）1070326