農委會副主委訪米廠 駁廢保價收購傳言

（中央社記者楊思瑞台南26日電）行政院農業委員會副主委李退之今天到台南市後壁區芳榮米廠訪視公糧碾製作業，他說，農委會今年起全面推動保價收購與直接給付雙軌並行制，絕對沒有將廢除保價收購的做法。

李退之表示，農委會要兼顧糧食安全、農地維護、產業發展及農友收入。外界傳言推行直接給付後將廢除保價收購，絕無此事。雙軌並行制是多提供農友一個領直接給付的選擇，對農友更有保障。

他說，農委會自民國105年第二期作起，試辦稻作直接給付與保價收購雙軌並行制，讓農友可以自由選擇將稻穀繳交公糧，或銷售市場領取並直接給付金。