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母親節檔期百貨開跑 比得兔短耳貓頭鷹吸客

中央社2018/03/26 15:20
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者黃雅娟台北26日電）母親節檔期活動悄悄開跑，SOGO復興館以皇家時尚為主題，搭配歐洲百年童話比得兔，推出歐洲週系列活動；新光三越的初夏購物節則以Komimizuk短耳貓頭鷹，作為獨特卡友禮吸客。

遠東SOGO復興館每年兩度歐洲週的活動，上半年將在3月23日至4月15日開跑，今年配合英國皇室話題，推出「皇家時尚」主題，搭配皇室成員愛用品牌，並推出歐洲百年童話比得兔開心農場等現場活動，搭配主力銀行如花旗銀行、遠東及國泰世華銀行的同步推動，估計帶動業績可望成長5%以上。

SOGO復興館指出，今年1至3月業績表現最亮眼是精品配件，光是3月單月就成長25%。而國際知名品牌LV男裝29日將進駐SOGO復興館，將獨步全台首賣最新LV男裝。SOGO復興館分析，近來有客層年輕化的現象，千禧年代突起成為重要客群，新進駐的LV男裝也將穿出高端街頭風。

觀察SOGO復興館今年第1季業績，女裝成長5%，由於前2月還處於促銷折扣季，3月新裝拉抬業績，表現亮眼；精品類大增18%，如Tory Burch成長10%至20%，Y-3成長10%以上，MaxMara則是30%以上，BALENCIAGA更是翻倍成長。

而今年的品牌活動也將從過去的單純回饋，送出小禮，轉為互動式的手染皮革、插花或是彩繪等活動，不只介紹時尚，更能拉近跟顧客的距離。今年母親節預購檔期已經同步開跑，4月13日的VIP Night，將鎖定4000名顧客，邀請回櫃進行專屬的精心活動。

新光三越信義新天地今天同步宣布初夏購物節將於4月4日起跑，跟人氣插畫家合作Kanahei合作，以最新作品Komimizuk短耳貓頭鷹為主角，推出環保卡友禮，如環保餐墊、餐具、飲料杯套及環保購物袋。

新光三越信義新天地1至3月整體業績估計達7%以上成長，其中名品、家用及休閒三大類成長最為明顯，名品如GUCCI、Dior櫃位帶來不錯表現；家用則以小家電如空氣清淨機、吸塵器為主；休閒用品則暴衝2成以上，從機能性需求到時髦風潮，運動休閒成為一種穿搭新風格。

新光三越信義新天地指出，由於化妝品占整體業績3成以上，預估初夏購物節將成長7%，搭配近來網紅、自拍等風潮，主打輕透自然美肌的底妝及唇彩，推出18家品牌組合，吸引消費者目光。（編輯：蘇志宗）1070326

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