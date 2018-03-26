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中央社

照顧50名小孩 小珍媽媽獲台東優秀青年

中央社2018/03/26 15:18
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者盧太城台東縣26日電）「基利心山小學堂」負責人潘曉珍照顧超過50名部落弱勢孩童，走遍部落各角落，獲選台東優秀青年。

在台東縣東河鄉都蘭部落長大的潘曉珍，國中成績優異，但家境清寒，為了讓兄弟姊妹順利完成國中小學業，國中畢業後離開家鄉到外地打工，在國中老師鼓勵下，1年後重拾學業，邊工作邊讀書，從屏東科技大學幼保科畢業。

潘曉珍說，大學畢業後和朋友開設舞蹈班，創業過程不順遂，4年後決定返鄉，進入原民家庭中心服務，擔任社工員，有機會走遍部落各角落，看見原鄉需求。

「自己吃過苦，更能了解弱勢孩童需求」，潘曉珍說，民國101年2月她辭去社工員，除了照顧自小孩，也擔任部落志工，陪判和照顧部落單親與隔代教養學童。她說，有人陪伴、關懷，這些孩子的路才不會徬徨。

潘曉珍說，這7年來照顧的小孩將近50名，從這些小孩身上，彷彿看到自己當年無助的童年，因此告訴自己，要成為這些小孩人生背後的支持者，就像當年鼓勵她的老師一樣，「做孩子心中的小珍媽媽」。

潘曉珍說，她照顧的小孩有人原本性格乖戾，後來脾氣變得溫和，甚至會幫助別人，「這些就是我最大的快樂」，孩子漸長大，她也在去年成立「基利心山小學堂，讓更多孩子能夠據再一起，彼此關懷。

救國團台東縣團委會3月24日舉行優秀青年表揚大會，潘曉珍獲選優秀青年。

救國團台東縣團委會承辦人李柏韋表示，「基利心山小學堂」，義務照顧單親及隔代教養的孩子，提供課後照顧及課業輔導，無私付出的情懷，獲評審委員一致肯定，同時潘曉珍將於3月29日代表台東縣接受全國表揚。（編輯：陳清芳）1070326

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