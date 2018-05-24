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感冒總是好不了　小心是「過敏進行曲」前奏

記者林雁茹／綜合報導2018/05/24 10:30
▲台北慈濟醫院兒科部新生兒科主任趙露露醫師。（圖／醫師提供）
▲台北慈濟醫院兒科部新生兒科主任趙露露醫師。（圖／醫師提供）

台灣過敏兒人數成長快速，平均每2~3人就有一人過敏，一旦症狀發作，無論是皮膚發癢而用力猛抓，輾轉難眠；或是噴嚏連連，眼睛又紅又癢，這些情形，看在父母眼裡，都是心疼萬分。台北慈濟醫院兒科部新生兒科主任趙露露醫師表示，過敏的發展是有跡可循的，新生兒時期，過敏症狀先從腸胃道過敏表現為主，之後才會陸續出現皮膚、鼻子、氣管過敏的狀況，這個進程稱為「過敏進行曲」。趙醫師進一步說明，家長尤其需要留意小細節，如寶寶有鼻涕流不停、常鼻塞、皮膚有小紅疹等狀況，就應該警覺寶寶可能是過敏的危險族群，若不及時做好過敏預防，小毛病也可能變成大問題！

趙露露醫師提醒，若家長疏於防範，不僅日後陸續出現其他過敏現象的機會增加，有過敏的寶寶，由於氣管、呼吸道較為脆弱，即使沒感冒，也較一般孩子容易咳嗽打噴涕或氣喘，根據門診觀察，許多感冒拖很久的寶寶都有過敏的現象，特別是有氣喘的孩子，感冒的頻率又更高！而在感冒的過程當中，反覆流鼻水、咳嗽的刺激，很可能會誘發過敏現象同時發生，兩者症狀相互影響下，會使疾病痊癒時間拖的更長。

為避免寶寶面臨過敏的威脅，就要及早做好預防，趙露露醫師表示，環境的清潔是多數家長都會注意到的部分，做好環境控制固然重要，但對小寶寶而言，因為出外的機會較少，接觸的環境大多比較單純，反倒是飲食，因為天天都要吃，千萬要謹慎選擇，因為飲食是初期過敏預防很重要的一環！

對寶寶而言，母乳是最佳的防敏來源，含有最符合寶寶需求的營養，建議如果可以應盡量哺餵母乳。但事實上，在寶寶一歲之後，不是所有家庭都能持續哺餵，如需要改用配方產品銜接母奶，此時，如何挑選適合寶寶的產品就很重要了。部分水解蛋白配方的產品經過特別的技術處理，能夠將牛奶中的大分子蛋白質，切成比較小的分子，除了營養好吸收之外，最重要是能夠降低寶寶的腸胃道在吸收的時候，觸發免疫系統的過度反應的狀況。經過德國研究機構持續長達15年結果證實，水解技術也切斷了造成免疫系統過度反應的分子鏈，能幫助寶寶調整體質，強化自我保護力。

趙露露醫師呼籲家長，過敏預防不能等，為避免孩子日後長期被過敏症狀折磨，務必及早開始著手，給孩子一個健康的未來。

**寶寶若有潛在過敏風險，有過敏家族史，建議尋求兒科醫師飲食建議**

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