人未老珠已黃　新型人工水晶體挽回白內障視力

白內障，是一種因眼內水晶體混濁，而導致視力障礙的眼疾，高端眼科楊熹明醫師比喻，正常水晶體就像烹調前的魚眼，呈現清透狀態；而白內障患者的水晶體則如同煮熟的魚眼，呈白色、混濁狀，白內障會使光線無法穿透，讓眼睛產生視覺障礙遮蔽住視線，影響視力。

所謂人老「珠」黃，用來形容白內障真的是再貼切不過，因為白內障的確是老年人最常見的眼科疾病，且年齡越大，發生機率越高。但現在，白內障已經有年輕化的趨勢。一名49歲患者，年未半百就因高度近視導致早發性白內障，水晶體核心蛋白質硬化變黃，使得屈光能力改變、近視度數暴增，且無法配眼鏡來矯正。

過去，白內障好發族群以60歲以上的老年人為主，但隨著生活習慣、環境的改變，以及3C產品盛行等因素，眼睛病變、高度近視的比例大增，連帶提高罹患白內障的風險。以門診經驗觀察，近年來需要開刀的早發性患者，每個月人數將當於10年前的整年患者數量，可見白內障年輕化的趨勢愈趨明顯。楊熹明指出，許多眼疾可以用點眼藥水來緩和症狀，但卻無法改變已經混濁的水晶體，因此若想要找回原本的視力，「手術是唯一治療白內障的方法」，也就是置換掉混濁的水晶體，這手術不僅具有建設性，且對患者有很大的幫助。

楊熹明說明，人工水晶體大致可分為球面、非球面，以及單焦點、多焦點（雙焦與三焦），甚至具備散光矯正等功能類型，而目前國內健保有給付的為球面單焦點鏡片，此類人工水晶體在光線充足時不會影響視力，但由於球面會有球面像差，周邊影像品質較模糊，一旦在光線不足或夜間環境時，就容易使視力變差。此外，單焦點水晶體通常只能固定於一個焦距（如：看近處時，遠處會看不清楚），因此患者常需額外配戴老花眼鏡。

至於特殊功能鏡片，則以自付差額的方式收費。楊熹明說，非球面鏡片的優點在於可以使光線更集中，即便在夜晚、光線不足處也不會影響視力，且解晰力好、色彩鮮明、影像清晰，提供高視覺品質需求者不同的選擇。

至於多焦點水晶體，則是運用繞射原理來產生2到3個焦點，讓患者可以同時看到遠近焦點，並改善術後晶體喪失調節能力的缺點，比較適合有老花問題的患者；但術後需要患者適應多種焦距，恢復適應期可能會稍長。而國內目前也引進歐洲五合一新技術，即三焦點人工水晶體合併矯正散光，讓白內障、老花、散光、近視或遠視等困擾可以同時克服。

楊熹明強調，選擇人工水晶體時，「最貴的不一定就最好」，例如像是有黃斑部病變、嚴重青光眼、糖尿病的人，就不適合做多焦點水晶體，因此建議術前應接受醫師專業審慎的評估，並選擇最適合自己的醫材。

另外，很多患者會聽信流言，以為術後有很多禁忌，如：不能洗頭、彎腰、煮飯等，楊熹明解釋，過去手術傷口較大，為避免傷口裂開，才會有這些說法；但現在白內障手術已屬微創技術，傷口小、復原快，提醒民眾不必太過擔憂。