生命中最想一起和她做的事　爆紅17瓶身成告白新招

五月天有一首膾炙人口的歌「有些事現在不做一輩子都不會做了」，生命中一定會出現那個你喜歡的、你愛的那個他。想要和他共同生活、分享生命中的所有事物嗎？表白絕對是一個必要的舉動，會害怕、會開不了口嗎？到底要怎麼樣做才真的能把你的心意表達給對方知道呢？

以往大家都費盡心思選在520表白心意，520代表的是「我愛你」，但現在許許多多的網路紅人都拿517作為一個更新、更特別的日子，原來今年有一飲料大廠在五月十七推出最新包裝，包裝上有許多告白金句，提供給廣大消費者一個告白的新方式，網紅「波特王」更是替此告白神器製作了一支全新影片，剛上傳就引起網民熱議。另外像「這群人」的創意影片也讓網友笑到嫑嫑的。517代表的是「我們一起」比起520的「我愛你」較不沈重，更有一種甜在心裡的感覺。廠商還加碼推出空白瓶，讓網友自由發揮，寫出你心裡的話。



▲網紅「波特王」更是替此告白神器製作了一支全新影片，剛上傳就引起網民熱議。（圖／NOWnews攝）

產品上市後，實地探訪便利商店，發現架上的產品已剩下零星數量，詢問店員得知，存貨也剩下不多了，由此可知此新瓶身相當受歡迎，並提醒有看到要趕快買，才不會買不到又錯失告白機會喔！看了這麼久，這麼多的告白梗都只有520嗎？想展現心意不如和眾網紅一起選在517吧！既有新意又窩心，讓你對你想在一起的對象大方表白！



▲新瓶身相當受歡迎，有看到要趕快買，才不會買不到又錯失告白機會喔！（圖／NOWnews攝）